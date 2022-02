Le sue figure diafane, i paesaggi magici, l'arricchimento di tessuti e sfondi con mille colori e accostamenti geometrici portano a pensare che sia stato una specie di Gustav Klimt italiano. Di più, veneziano. Perché Vittorio Zecchin creò i suoi mondi senza mai lasciare Venezia. Però l'accostamento al maestro della Secessione viennese, per quanto appropriato, non coglie appieno la complessità di Zecchin, che fu senza dubbio uno dei più originali interpreti del Liberty in Italia, e che dentro le sue opere - a volte realizzate in vetro - portò tutta la sua passione e la sua identità più profonda, inscindibile dalla laguna e dalla sua Murano.

Figlio di un tecnico vetraio dell'isola, Vittorio Zecchin nacque infatti a Murano il 21 maggio 1878; imponente nel fisico ma timido e schivo nei modi, fu dotato di una sensibilità rara e versatile, che a partire dagli stimoli offertigli dalle ricerche simboliste e della Secessione incontrate alle Biennali (lui si era formato all'Accademia di Belle Arti di Venezia), e dalla condivisione dell'esperienza del gruppo di artisti "dissidenti" legati a Ca' Pesaro, intraprese una ricerca che dalla pittura si trasferì alle potenzialità espressive del vetro. Assieme al pittore Teodoro Wolf Ferrari, al quale era legato da una grande amicizia e con cui condivise un crescente interesse verso le arti applicate, presentò nel 1914 - alla XI Biennale - alcuni vetri realizzati presso la vetreria Barovier.

Aveva trentasei anni. In quello stesso anno realizzò una delle sue opere più note: il ciclo delle “Mille e una notte”, considerato unanimemente "il capolavoro della pittura liberty a Venezia", commissionatogli dall’Hotel Terminus di Lista di Spagna, semidistrutto dai bombardamenti della guerra mondiale e successivamente smembrato. Una serie di ricche tele che servivano per decorare una sala da pranzo e che, nell’insieme, coprivano circa quaranta metri quadri di pareti.

Ma se oggi risaltano maggiormente - e comprensibilmente - i colori e la ricchezza della sua pittura, non va dimenticato che il suo percorso professionale passò anche attraverso le prime esperienze di design che le fornaci muranesi ricordino: dal 1921 al 1925 fu direttore direttore artistico della società "Vetri Soffiati Muranesi Cappellin Venini & C." (l'attuale Venini, nata da un avanguardistico sodalizio tra imprenditori e maestri vetrai), per la quale creò pezzi classicheggianti in vetro leggero e con colori delicati ispirati ai pittori veneti del Cinquecento, come il celebre vaso "Veronese", che assieme ad altre opere costituì appunto uno dei primi esempi di lavori moderni in vetro di Murano. Negli anni a seguire collaborò con diverse altre vetrerie dell'isola: Ferro-Toso, A.Ve.M. Arte Vetraria Muranese, Salir, Barovier Seguso Ferro e Fratelli Toso.

Nel frattempo, l'interesse di Zecchin per le arti applicate si tradusse nell'apertura sull'isola di un laboratorio di arazzi e ricami - visitato anche da Gabriele D'Annunzio - eseguiti perlopiù con un punto di sua invenzione (il “punto mio”) che imitava la pennellata. Così, riproponendo e ispirandosi ad alcuni soggetti dei suoi dipinti, realizzò una ricca produzione di stoffe ed arazzi di estrema novità e raffinatezza, così come erano i vetri progettati da lui. Una visione magica e simbolica, evocata una volta di più dalla ricchezza dell'apparato decorativo e dalla preziosità dei cromatismi: nacquero così "Stagioni del colore", "Le ancelle della regina di Saba", "Tre figure femminili", "Eva", ma anche le diverse declinazioni de "I Re magi". Nel suo eclettismo riuscì anche a comporre mosaici, progettare mobili, e disegnare argenti per uso liturgico.

A partire dagli anni Trenta Vittorio Zecchin si dedicò anche all'insegnamento, collaborando con diversi istituti professionali veneziani: la “Scuola per l'Industria Vetraria” e la scuola per apprendisti vetrai “Abate Zanetti”, entrambe di Murano, dove si avvalse nell'attività didattica di due opuscoli redatti da lui stesso sulla storia del vetro e sul mosaico; ma anche la scuola professionale "Vendramin Corner" di Venezia, dove si occupò di arazzi e ricami. Morì a Murano il 15 aprile 1947.