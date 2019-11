Stefano Zennaro, il capitano eroe di Pellestrina che salvò la sua nave

di Alberto Toso Fei

Per tutti fu da subito – giustamente – un eroe, ma dal suo punto di vista non aveva fatto altro che svolgere appieno il suo lavoro, assumendosi fino in fondo la responsabilità dei beni e della nave che gli era stata affidata, ben deciso a meritarsi la fiducia che l'armatore aveva riposto in lui. D'altronde veniva da un'isola, Pellestrina, in cui da sempre il lavoro duro era pane quotidiano, e il mare in tempesta un avversario da domare. Questa è una storia di coraggio e lui, Stefano Zennaro, di quel mare – anzi un oceano – seppe avere ragione con caparbietà. Un'avventura rimasta a lungo negli annali, quella vissuta dal comandante della “Jupiter”, mercantile da carico varato nei cantieri della Foce di Genova nel 1899 per conto della “Società Commerciale Italiana di Navigazione” dell’armatore Edilio Raggio. Che, come tutte le avventure che richiedono decisioni coraggiose, iniziò in modo del tutto inaspettato. Accadde infatti che nel febbraio del 1901 i 104 metri della “Jupiter”, un due alberi di quasi cinquemila tonnellate di stazza con un motore a triplice espansione di 282 cavalli, furono investiti da un fortunale terrificante.



Carica di zolfo raccolto nelle miniere di Sicilia e diretta a New York, la nave rimase sotto la tempesta con mare di prua per quaranta giorni, che la costrinse a consumare tutto il carbone per non arretrare. Ma una volta terminato tutto il combustibile, e dopo aver bruciato ogni suppellettile, mobile, pezzo di legno che si potesse reperire a bordo, i motori si spensero inesorabilmente e la “Jupiter” rimase ferma, in balìa del mare in burrasca nel mezzo dell'Oceano Atlantico. Impossibilitati a fare qualsiasi cosa, in mezzo a onde che non accennavano a placarsi e coi viveri che iniziavano a scarseggiare, gli uomini a bordo chiesero al loro comandante di poter abbandonare la nave. Stefano Zennaro acconsentì: fece mettere le lance in mare ma rimase a bordo insieme al secondo ufficiale di macchina, il ventinovenne spezzino Giuseppe Bacigalupi, per difendere l'incolumità e la proprietà del piroscafo a nome dell'armatore. Lasciata al suo destino infatti la “Jupiter”, per la legge del mare, sarebbe potuta divenire di altri. Un primo tentativo di rimorchiarla verso un approdo sicuro fu effettuato da una nave inglese, la “St. Simon”; ma la potenza del mare spezzò il cavo di rimorchio e i soccorritori furono costretti ad allontanarsi, ritenendo pericoloso un nuovo tentativo. Ci provò qualche giorno più tardi l'“Helvetia”, un vapore tedesco, con lo stesso risultato. La tempesta non accennava a placarsi. Sollecitato a lasciare la “Jupiter” e a mettersi in salvo, Zennaro rifiutò deciso, sempre affiancato dal suo giovane ufficiale.



Dopo altri tredici giorni alla deriva il mare, dopo quasi due mesi d'inferno, decise di concedere una pausa; fu in questa fase di parziale bonaccia che il mercantile norvegese “Juno” riuscì laddove gli altri avevano fallito, rimorchiando la nave italiana alle isole Barbados. Zennaro e Bagicalupi, provatissimi, con la loro ostinazione a rimanere a bordo avevano infine salvato la nave e il carico loro affidato. Tornarono in patria come degli eroi e furono premiati con una medaglia d'oro e quindicimila lire da parte dei Lloyd’s inglesi, assicuratori e co-armatori della “Jupiter”. Anche l’armatore genovese Raggio che l'aveva fatta costruire riconobbe loro un premio. Dopo i necessari lavori di riparazione la nave riprese a solcare i mari: il secondo ufficiale Giuseppe Bacigalupi, divenuto per merito direttore di macchina, continuò a navigare sulla “Jupiter” sino alla sua morte. Stefano Zennaro, prima di assumere altri incarichi, si concesse un bagno di folla veneziano nella sua isola natia di Pellestrina, dove lo ritrassero i giornali illustrati dell'epoca. Il 15 marzo 1915 la nave fu venduta per novecentoventimila sterline all’Officina del Gas di Bologna per l’approvvigionamento diretto del carbone inglese utilizzato per produrre il gas della città, e cambiò il nome in “Andrea Costa”. Il 22 gennaio 1918, di ritorno da Rangoon, fu sorpresa a sud di Malta dal sommergibile tedesco “U27”, comandato dal Capitano Josef Holub. Silurata, la nave affondò.

