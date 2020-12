Rosalba Carriera, l'artista delle corti reali che non volle sposarsi mai

Rosalba Carriera (1675-1757) pittrice e miniaturista

Fu una figura chiave dell'arte del Settecento, e ancora oggi è una icona femminile della pittura italiana, al punto che a distanza di quasi trecento anni continua a suscitare fascino e ammirazione. Volitiva e seducente, abile e orgogliosa, Rosalba Carriera fu la prima artista donna cui la società dell’epoca aprì le porte di corti reali e palazzi (e la prima artista in assoluto a utilizzare l'avorio come base per le sue miniature). Nata a Venezia il 7 ottobre 1675 in una famiglia benestante originaria di Chioggia (il padre era funzionario della Repubblica e la madre Alba merlettaia), da bambina studiò musica, letteratura, lingue straniere e iniziò – insieme alle sue sorelle – la sua esperienza artistica con il merletto, disegnando modelli per ricami; ben presto però intraprese la sua strada come pittrice ornando le tabacchiere con quelle damine graziose che divennero poi la sua fortuna una volta trasposte nelle miniature su avorio, materiale che fu appunto la prima a utilizzare, col suo stile personalissimo.

A 14 anni frequentò la bottega del pittore Giuseppe Diamantini, anche se probabilmente la figura più importante nella sua formazione fu quella di Antonio Balestra, pittore e incisore romano che si trasferì a Venezia nel 1690. Dotata di intelligenza vivace e di una grande profondità di sentimento, Rosalba Carriera fu l’esatto contrario dello stereotipo femminile della damina settecentesca tutta frivolezze, e diede vita – ben prima di molte donne ibere nel pensiero e nel costume, verso la fine di quello stesso secolo – a una sorta di circolo a cui appartennero personaggi illustri nell'ambiente artistico letterario, incluse altre due pittrici, Felicita Sartori e Marianna Carlevarijs. Ottenne riconoscimenti in tutta Europa al punto che giunse a ritrarre re Luigi XV di Francia. Ma ritratti e miniature le furono richiesti anche da Federico IV di Danimarca, dal principe Augusto di Sassonia, dai duchi di Modena, dalla corte di Vienna, dove eseguì tra l’altro il ritratto del Metastasio. Federico IV, in particolare, le chiese dodici miniature su avorio con i ritratti di altrettante bellissime gentildonne veneziane, conosciute nel corso di un viaggio in laguna nel 1709.

Oggi conosciamo i volti di otto di loro: la procuratoressa Lucrezia Basadonna Mocenigo (la cui bellezza lasciò senza fiato anche la regina vedova di Polonia), Isabella Pisani, Marietta Correr, una Cornaro, una Foscari, una Zenobio, Maria Labia e Caterina Sagredo Barbarigo. Una maestria e una capacità di dosare i pennelli che le permise di far vincere diffidenze secolari: la Carriera fu la prima pittrice a essere ammessa nelle più importanti Accademie d’arte, all’epoca riservate solamente agli uomini. Nel 1705 fu ammessa all’Accademia Nazionale di San Luca a Roma, per essere successivamente accolta tra i membri dell’Accademia di Bologna; Nel 1716 conobbe un famoso critico ed esperto d’arte francese, Pierre Croizat, che quattro anni più tardi la invitò a trascorrere del tempo a Parigi: Rosalba Carriera (che non si sposò mai) decise di portare con sé in Francia le tre sorelle, un cognato e la madre.

A Parigi entrò a far parte dell’accademia reale di pitture e scultura; la sua permanenza oltralpe ebbe una grossa influenza sull’evoluzione del rococò francese. All’apice del successo, Rosalba non si fece abbagliare dallo sfarzo delle corti: incline all’introversione e bisognosa degli affetti familiari, ritornò a Venezia dove continuò a lavorare intensamente, alternando una grande capacità di imporsi prepotentemente sulla scena artistica e mondana (pur non essendo particolarmente bella era considerata una delle donne più seducenti del tempo) a momenti di malinconica solitudine, sostenuti comunque sempre con fierezza. Fu sempre consapevole del suo ruolo importante nel mondo dell’arte. Tra le sue opere più conturbanti una serie di autoritratti, che rivela nel tempo la sua evoluzione interiore: dalla giovinezza e gioia del primo, del 1709, in cui rappresenta se stessa mentre dipinge la sorella Zuanina (con la quale ebbe sempre un fortissimo legame affettivo e professionale), fino all’ultimo del 1746 dove si raffigura invecchiata e triste, cinta di una corona di alloro, dopo l’operazione che subì alla cornea per una grave malattia agli occhi che in breve la portò alla cecità. Morì nella sua dimora lungo il Canal Grande, Ca’ Biondetti, il 15 aprile 1757, avendo smesso di dipingere da dieci anni.

