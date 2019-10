Giovanni XXIII, il Papa buono: da Patriarca a guida della Chiesa universale

di Alberto Toso Fei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tutto il mondo sarà per sempre “il Papa buono”, colui che la sera in cui annunciò l'apertura del, una vera rivoluzione all'interno della chiesa, invitò i presenti a portare una carezza ai loro figli e parlò della luna; quel Giovanni XXIII che è diventato santo nel 2014 per mano di Papa Francesco e la cui tomba è visitabile nei sotterranei del Vaticano ed è meta continua di fedeli e pellegrini, ma che a Venezia rimarrà invece per sempre il patriarca Roncalli, che partì in gondola da Venezia per il conclave del 1958 (accompagnato da una grande folla che sul piazzale della stazione era corsa a salutarlo) e non fece più ritorno in laguna, succedendo proprio a Pio XII che lo aveva fatto cardinale. A Roma volle con sé anche il suo fedele segretario veneziano, monsignor Loris Capovilla, destinato anni dopo a raccoglierne le ultime parole sul letto di morte e a divenire custode della sua memoria.E se Giovanni XXIII è ricordato per il calore umano, il buon umore e la gentilezza, fu anche un papa (e prima ancora un vescovo) dalle grandi capacità diplomatiche: fu delegato apostolico in Bulgaria, a Istanbul e Parigi – durante il difficile momento del governo di Vichy –; convinse re Boris III a salvare migliaia di ebrei che si erano rifugiati in Bulgaria, in fuga dall'Ungheria occupata dai nazisti. Allo stesso modo persuase il governo turco a non rimandare in Germania una nave carica di bambini, approdata fortunosamente al porto dell'allora Costantinopoli. Era il 1944: nella guerra precedente lui, uomo di pace e moderatamente distaccato dall'incombente regime fascista, aveva partecipato alla guerra come cappellano militare. Aveva la straordinaria capacità di parlare con tutti e di farsi comprendere; la sua elezione al soglio pontificio fu in qualche modo sorprendente: era senza dubbio colto e preparato, ma la sua estrazione sociale era molto umile.Nato nella frazione di Brusicco a Sotto il Monte, paese bergamasco, il 25 novembre 1881, Angelo Giuseppe Roncalli fu il quarto di tredici fratelli, ma nascendo dopo tre sorelle fu dunque il primo maschio di Giovanni Battista Roncalli e di Marianna Mazzola, mezzadri che lavoravano i campi di proprietà dei conti Morlani di Bergamo. Contadini, ma non analfabeti: il padre fu presidente della fabbriceria locale, consigliere comunale, assessore e giudice di pace. E Angelo si formò anche grazie alle cure di un amatissimo e anziano prozio, Zaverio. Solo nel 1919 i Roncalli furono in grado di comprare una cascina e un po' di terra dai Morlani, ma a quell'epoca il futuro Patriarca e Papa era già quasi monsignore (era stato ordinato sacerdote nel 1904) e all'antivigila della sua nomina a presidente del Consiglio Nazionale Italiano dell'Opera della Propagazione della Fede.A Venezia arrivò molto più tardi, nel 1953, dopo le sue permanenze all'estero, e fu fin da subito un Patriarca molto amato: condusse una vita modesta e fece spesso lunghe passeggiate per le calli, accompagnato solo dal nuovo segretario don Loris Capovilla, fermandosi a conversare volentieri con tutti. Chiunque poteva andare a trovarlo nel palazzo patriarcale perché, fece sapere, “chiunque può aver bisogno di confessarsi e non potrei rifiutare le confidenze di un'anima in pena”. Visitò costantemente i malati e si recò tra gli operai di Porto Marghera; soprattutto, operò sempre per eliminare qualsiasi forma di lontananza, aprendo il suo interesse ad ambienti fino a quel momento estranei alla vita della chiesa veneziana, come la Biennale d'Arte e la Mostra del Cinema. Destò un certo scalpore anche il saluto che nel febbraio del 1957 inviò al Congresso nazionale del Partito Socialista, che si svolgeva a Venezia.Ma la sua era una informalità piena di significato e umanità, che nel corso del suo pontificato si concretizzò in alcune encicliche ancora molto conosciute, come la “Mater et magistra” e la “Pacem in terris” (scritta dopo il suo intervento risolutivo nella crisi nucleare di Cuba tra America e Russia), ma soprattutto nel Concilio Vaticano II, che cambiò radicalmente e per sempre prospettiva alla Chiesa, rendendola al passo coi tempi. Angelo Roncalli morì il 3 giugno 1963 per il degenerare di un tumore allo stomaco, e si mantenne lucido fino agli ultimi istanti, nei quali affidò le sue ultime parole a monsignor Capovilla, ancora accanto a lui: “Perché piangere? È un momento di gioia questo, un momento di gloria”.