Paolo Trevisano, grande esploratore e studioso del Nilo

Se Paolo Trevisano fosse nato oggi sarebbe uno dei nemici più acerrimi del turismo giornaliero, distratto e arraffone. Fu infatti uno dei più brillanti viaggiatori veneziani tra la fine del '400 e i primi anni del '500, e parte della sua fama di esploratore gli venne dalla cura e dallo scrupolo con cui preparava i suoi viaggi, analizzando non solo in maniera accurata le caratteristiche dei luoghi che si apprestava a raggiungere, la loro natura morfologica e antropologica; valutava anche (ragionamento che in realtà allora poteva salvarti la vita) la situazione politica in cui versavano.



Dai suoi viaggi riportò a casa moltissimo: i suoi scritti sui costumi, i commerci e la vita degli Arabi e degli Etiopi, oggi in grandissima parte perduti, furono tenuti in grande considerazione dai suoi contemporanei; studiò anche le inondazioni del Nilo e nel 1505 – essendo di famiglia nobile – fu Provveditore per la Repubblica di Venezia a Salò.



Nato nel 1452 da Balsassare Trevisano, ebbe 11 fratelli; circostanza che Jacopo Morelli, nel descriverne la vita su una “Dissertazione intorno ad alcuni viaggiatori veneziani eruditi”, pubblicata nel 1803, riconduce alla base della sua voglia di viaggiare (o meglio, di scapparsene di casa): “Trovossi nella numerosa fratellanza di undici, e ciò può facilmente avergli fatto nascere la voglia di non starsi quasi neghittoso in patria, ma di andare in giro, mettendo a profitto li talenti suoi e procacciandosi fortuna migliore”.



Ma fu la scelta giusta, perché viaggiando Paolo Trevisano incontrò anche l'amore: impiegò gli anni giovanili muovendosi moltissimo per mare; visitò la Siria, l'Egitto, l'Arabia, la Palestina e l'Etiopia, trascorrendo molto tempo in Grecia e successivamente a Cipro dove nel 1484, a 32 anni, incontrò Margherita de Bandes, figlia del nobile Francesco ma soprattutto vedova del cavaliere cipriota Giovanni Aregnon, “dama cospicua, assai facoltosa, e alla Regina Caterina Cornara carissima”. Si adoperò in quel periodo con successo per favorire le trattative di pace fra il Gran Maestro dell'Ordine di Malta e il sultano d'Egitto, e ne ricavò il titolo di cavaliere.



Ma come spesso avveniva ai veneziani del passato, per quanto si viaggiasse e per quanti anni si trascorressero lontano da casa, l'elastico della nostalgia e dei doveri verso la patria tirava sempre molto, e anche Paolo Trevisano fece ritorno a Venezia dove iniziò a mettere a frutto le conoscenze acquisite nel tempo, preparando una serie di volumi. Di uno di essi – perduto – abbiamo notizia attraverso una lettera di Apostolo Zeno, che confidò a un amico di aver visto un manoscritto di Trevisano nella bottega di uno stampatore: “Del suddetto Paolo – scrisse – ho veduto a penna un bel libro in foglio di storia e di geografia, presso Girolamo Pietra ultimamente defonto, scritto per mano dell'autore, con questo titolo: 'De Nili origine & incremento: item de Aethiopum regione & moribus Liber singularis', scritto a Cipro nel 1483”. Quel manoscritto, menzionato dallo Zeno, non fu mai pubblicato, forse per la morte prematura dello stampatore; e nessuno può dire se sia andato perduto o se un giorno tornerà ad affacciarsi da qualche archivio per parlarci dei quei giorni lontani.



Perché appunto di Paolo Trevisano non rimane quasi nulla, se non le testimonianze dirette di quanti lo conobbero e lo frequentarono, descrivendone l'ingegno, la curiosità e le capacità di analisi. Come molti altri umanisti, assieme ai caratteri delle popolazioni che aveva conosciuto, riportò con sé la descrizione delle piante, dei luoghi e degli usi, cercando di valutare se meritassero di essere svelati al mondo occidentale, e quale apporto e vantaggio si sarebbe potuto ricavare da rapporti duraturi, a beneficio della Repubblica.



Altro testimone di tutto ciò – alla pari di Apostolo Zeno – fu il medico veronese Alessandro Benedetti, molto celebre in quegli anni, che in un suo libro scrisse una dedica insolitamente lunga a favore di Trevisano, in quel momento Provveditore di Salò, dalla quale conosciamo qualcosa di più di questo veneziano curioso e un po' misterioso. Che fu però anche uomo del suo tempo, capace come mille altri – nel silenzio – di mettere la sua vita e le sue capacità a servizio dello stato.

