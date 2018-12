Paolo Renier, il Doge "riformista" che sposò una ballerina

di Alberto Toso Fei

VENEZIA Fu un abile diplomatico che risolse questioni spinose – tanto all'estero quanto in patria – ma non fu un doge troppo amato, al punto da essere sospettato di aver corrotto i suoi elettori diretti, nell'ultima tornata. Malgrado poi si fosse risposato in tarda età con una popolana conosciuta a Costantinopoli, Margherita Dalmet (sulla quale aleggiava oltretutto l'ombra di un passato poco edificante), Paolo Renier mantenne inalterato il suo prestigio e finì – ovviamente inconsapevolmente – per essere il penultimo doge della Serenissima. Quinto figlio degli otto maschi avuti da Andrea Renier e Elisabetta Morosini, nacque il 21 novembre 1710 nel palazzo di famiglia a San Stae ed ebbe una buona formazione classica (si racconta che potesse recitare in lingua originale, ricordando ogni verso, l'Iliade e l'Odissea) e percorse una rapida ascesa politica, complice anche l'estrazione della “balla d'oro” che nel 1730 lo introdusse in Maggior Consiglio prima della maggiore età. A 23 anni era già sposato con Giustina Donà che gli diede i figli Andrea e Leonardo.



Iniziò fin da subito una carriera sfolgorante nella macchina amministrativa della Repubblica: Savio agli Ordini, Esecutore alle Acque, Savio di Terraferma, Savio del Consiglio (rieletto per undici volte consecutive tra il 1751 e il 1761), senatore. Tra il 1748 e il 1751 fu protagonista di una crisi che vide Venezia contrapposta al papato per la soppressione – poi avvenuta – del patriarcato di Aquileia. Un avvenimento che contribuì ad accrescere la sua influenza e che lo portò a ricoprire incarichi sempre più importanti. Nel 1760 riuscì a far passare una riforma dell'esercito, assieme ad Andrea Tron, e negli anni successivi fu al centro di uno scontro istituzionale che lo vide contrapposto alla fazione “tribunalista” capeggiata da Marco Foscarini circa gli eccessivi poteri degli Inquisitori di Stato. Malgrado il respingimento delle sue proposte il prestigio che ne ricavò come “riformista” gli permise di essere correttore della Promissione Ducale proprio del suo avversario Foscarini, nel 1762 e del suo successore al dogado Alvise IV Mocenigo l'anno seguente.



Nel 1764 iniziò la sua carriera diplomatica come ambasciatore alla corte del Sacro Romano Impero (con cui trattò alcune dispute sui confini e sui dazi, e al teatro di San Beneto evitò una crisi per una questione di precedenze coi diplomatici austriaci). Lasciò la sede europea solo per raggiungere Costantinopoli come bailo nel 1771: conquistò presto la fiducia del sultano Mustafa III e del fratello Abdul Hamid I che gli succedette; restaurò palazzo Venezia, sede degli ambasciatori della Serenissima, ma in patria fu accusato di aver ricavato vantaggi personali nel corso del suo mandato e tutto il credito guadagnato in anni di attività iniziò a sgretolarsi agli occhi di una opinione pubblica che cominciava a vederne le debolezze e le nefandezze. Quando nel 1779, tornato a Venezia già da quattro anni, fu eletto doge, su di lui gravò il sospetto di aver corrotto gli undici membri del Maggior Consiglio per la nomina dei quarantuno elettori diretti, a sua volta già “preparati”. Di fatto ebbe un solo voto contrario, quello del fratello. Vedovo dal 1751, nel 1776 si era nel frattempo risposato con Giovanna Margherita Dalmet, che aveva trentacinque anni di meno e un passato controverso (si diceva fosse stata funambola e ballerina), che aveva conosciuto a Costantinopoli; una situazione talmente imbarazzante per la pur permissiva società veneziana da indurre i signori della Serenissima a “sostituirla” nelle occasioni ufficiali con la giovane Giustina Renier Michiel, sua nipote, chiamata da tutti “la dosetta”.



Morì il 13 febbraio 1789 di “febre reumatica” dopo trentasette giorni di malattia e fu sepolto nella chiesa dei Tolentini in maniera discreta, “non volendosi turbare con funerali le follie carnovalesche” (che già allora erano un business, e non andavavano disturbate). La sua morte fu annunciata infatti solo il primo lunedì di Quaresima. I candidati al dogato dopo la sua morte furono parecchi: la spuntò Ludovico Manin, destinato a non lasciare successori.

