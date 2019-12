Esce il terzo volume di Ritratti Veneziani, le biografie dei nostri "grandi"

Nuova pubblicazione della biblioteca del Gazzettino. Da martedì 10 dicembre, in tutte le edicole della provincia di Venezia, Il Gazzettino sarà abbinato, a richiesta, per un sovrapprezzo di 7,90 euro, al volume "Ritratti Veneziani" n.3, che raccoglie le biografie storiche di Alberto Toso Fei pubblicate sul Gazzettino - con le illustrazioni di Matteo Bergamelli - nel corso del 2019.



Il volume, 165 pagine, edito da De Bastiani, rappresenta la continuazione dei due precedenti volumi di Ritratti Veneziani, che contenevano rispettivamente le raccolte 2017 e 2018. Nel corso del 2019 la fortunata rubrica storica, che esce nell'edizione di Venezia del Gazzettino ogni domenica, e anche sul sito online del Gazzettino, si è arricchita con le biografie di personaggi che hanno fatto grande Venezia, dal doge Francesco Morosini il Peloponnesiaco, che nel Seicento capitanò la conquista veneziana della Morea e mise sotto scacco il potentissimo Impero ottomano, a Saddo Drisdi, il turco che non voleva lasciare Venezia, ultimo abitante nel 1838 del Fontego dei Turchi, a Ghevont Alishan, il grande poeta armeno nato a Costantinopoli che visse l'intera sua vita nell'isola di San Lazzaro degli Armeni, in Laguna, ad Aldo Manuzio, l'uomo che a Venezia inventò l'editoria moderna, a Bellisandra Meraviglia, la nobildonna veneziana che per non cadere progioniera ed essere fatta schiava dai Turchi a Cipro, diede eoicamente fuoco alla santabarbara della nave ammiraglia turca, sacrificandosi. E tante altre biografie.



Una galleria di personaggi della grandissima storia di Venezia, la storia che a scuola non ci viene più insegnata: una galleria di brevi, fulminanti biografie che tutti dovremmo conoscere e amare.

