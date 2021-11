John Julius Norwich, storico e presidente del Venice in Peril Fund

Visse per la maggior parte della sua vita nel cuore di Little Venice, in una grande villa isolata di Warwick Avenue, a Londra, e in quella casa è morto il primo giugno 2018, all'età di 88 anni. Ma John Julius Cooper, visconte di Norwich, a Venezia - quella vera - fu legato moltissimo, e in città fu anzi più conosciuto come John Julius Norwich. Storico, personaggio televisivo molto apprezzato in Gran Bretagna nonché reporter di viaggi, dedicò diversi libri alla città (e molti altri a Bisanzio) tra cui una "Storia di Venezia" in due volumi che - scritta sul finire degli anni Settanta - è ancora un'opera molto apprezzata dagli appassionati della Serenissima. Ma il suo impegno verso la città non si limitò a questo: fu infatti presidente del Venice in Peril Fund, il comitato Internazionale Inglese per Venezia fondato nel 1971 da sir Ashley Clark e dalla moglie Frances (ma fu anche membro dello statunitense Save Venice), e co-presidente del World Monuments Fund. Nel Regno Unito fu inoltre membro del Comitato esecutivo del National Trust (organizzazione che lavora per conservare e proteggere l'eredità storica e naturale di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e del Consiglio di Amministrazione della English National Opera.

Unico figlio del diplomatico e politico conservatore Duff Cooper (discendente da re Guglielmo IV e dalla sua amante Dorothea Jordan) e dell'attrice Diana Manners, figlia del duca di Rutland celebrata per la sua bellezza, vide la luce nel distretto londinese di Marylebone, a Londra, il 15 settembre 1929, e la sua stessa nascita è avvolta da un alone di leggenda: si racconta che il secondo nome Julius gli sia stato assegnato - almeno in parte - per essere nato attraverso parto cesareo (che si chiamerebbe così per il fatto che lo stesso Giulio Cesare nacque in questo modo). La visibilità sociale e la bellezza della madre attrassero una folla all'esterno del reparto maternità; i suoi genitori ricevettero centinaia di lettere di congratulazioni.

Norwich si formò - da sfollato di guerra - all'Upper Canada College di Toronto, in Canada: il padre fu ministro dell'informazione durante la guerra, ed essendo sulla lista dei nemici del nazismo la famiglia ritenne di metterlo al sicuro in caso di invasione tedesca della Gran Bretagna. Dopo la guerra entrò all'Eton College e all'Università di Strasburgo. Prestò poi servizio nella Royal Navy (eventualità dalla quale ereditò per sempre un tatuaggio sul braccio) prima di laurearsi in francese e russo a Oxford.

Giovanissimo, entrò a far parte del Corpo diplomatico del Regno Unito come membro della delegazione britannica della Conferenza per il Disarmo, a Ginevra. Alla morte del padre, nel 1954, ereditò il titolo di Visconte Norwich, divenendo membro della Camera dei Lord. aveva 25 anni.

Dieci anni più tardi lasciò il servizio diplomatico per dedicarsi alla scrittura e alla realizzazione di documentari televisivi a carattere storico e di viaggio, per la BBC. Ne nacque una serie infinita di opere, dalla caduta di Costantinopoli ai Cavalieri di Malta; da Napoleone ai Normanni in Sicilia, fino a Venezia, sulla quale - assieme alla passione e all'impegno in prima persona - scrisse altri libri oltre alla Storia in due volumi: una antologia ("Venice: a Traveller's Companion", del 1990), "Venezia. Nascita di un mito romantico" (sulla Venezia dell'Ottocento, del 2006) e - con uno sguardo più allargato - "Il Mare di Mezzo: una storia del Mediterraneo", uscito in Italia postumo, nel 2020.

La sua vita sentimentale fu abbastanza movimentata: dalla prima moglie, Anne Frances May Clifford, ebbe a figlia Artemis e il figlio Jason Charles, divenuti storica e architetto; dopo il divorzio, Norwich sposò in seconde nozze la nobildonna Mary Philipps, figlia del primo barone Sherfhield, ma non si fece mancare una relazione con Enrica Soma, danzatrice dell'American Ballet (già moglie del regista statunitense John Huston) dalla quale ebbe un'altra figlia, Allegra. Ma il vero grande amore della sua vita fu Venezia, dove venne più di duecento volte e per la quale trascorse decenni dedicati alla sua protezione e preservazione. Nei suoi libri, sebbene l'inglese richieda - nel parlare di una città - l'utilizzo del pronome neutro "it" lui usò sempre "she": lei.