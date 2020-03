​Cesare Renzi “Dago”, nobile veneziano e avventuriero divenuto personaggio dei fumetti

Sebbene sia vissuto tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento inoltrato, in realtà è nato nel 1980. E sebbene sia stato un nobile veneziano, la sua famiglia – quella dei Renzi – non è mai esistita a Venezia e il suo stesso nome, Cesare Renzi, non dirà nulla alla maggior parte delle persone. Questo perché è più conosciuto con lo pseudonimo di “Dago”, e perché è un personaggio immaginario, protagonista di un fumetto ideato da Robin Wood e Alberto Salinas (che lo disegnerà fino al 1997, sostituito poi da Carlos Gomez) pubblicato in Argentina a partire dal 1980 e divenuto in seguito molto celebre in Italia.



Dago lascia drammaticamente Venezia, anche se torna di nascosto in laguna alcune volte, nel corso delle sue peregrinazioni: la sua famiglia è rimasta vittima di un complotto organizzato ai danni della Repubblica dal nobile turco Ahmed Bey e dal banchiere greco Kalandrakis, con la complicità di veneziani molto in vista, tra i quali il miglior amico di Cesare/Dago, Giacomo Barazutti; lui e il principe Bertini, orditore del complotto, gli fanno uccidere il padre, che aveva scoperto la verità, e tutta la sua famiglia, e Barazutti stesso tenta di uccidere anche lui, pugnalandolo e gettandolo in mare da una nave.



Ma Cesare Renzi non è morto, e viene recuperato da alcuni pirati che lo vendono come schiavo, affibbiandogli il nome di “Dago” per via della daga che gli hanno trovato conficcata nella schiena. Da nobiluomo amante della bella vita Dago diventa schiavo dei turchi, e durante la schiavitù rafforza il suo corpo e la sua volontà di vendetta; viene liberato da un altro pirata turco, Khayr Al-Din “Barbarossa” (realmente esistito), che gli è riconoscente per averlo salvato da una congiura. Diventa un rinnegato e con l'altro soprannome di “Giannizzero nero” inizia una vita di avventure con l'atteggiamento di chi non ha più nulla da perdere, mantenendosi però sempre pietoso verso gli umili e bisognosi.



Robin Wood cominciò a delineare la storia e il protagonista durante un viaggio a Venezia. Inizialmente l'intero progetto fu concepito come una miniserie, ma il successo riscosso in Argentina e le richieste di traduzione giunte dall'estero suggerirono di trasformarlo in un'opera durevole. In Italia fu pubblicato a partire dal 1983 sul settimanale “Lanciostory”.



Le avventure di Dago sono imperniate su aspetti centrali della storia europea del Cinquecento, e il protagonista incontra nelle sue avventure di carta personaggi realmente esistiti in quel periodo: oltre a Barbarossa, conosce Nicolò Machiavelli e Benvenuto Cellini (col quale organizza la resistenza di Castel Sant'Angelo durante il sacco di Roma, per mano dei Lanzichenecchi); ma anche Hernan Cortés e Francisco Pizarro, Nostradamus e perfino Vlad Tepes – ovvero il conte Dracula – che sebbene sia veramente esistito entra nel fumetto in modo anacronistico, essendo in realtà morto nel secolo precedente.



Le avventure del veneziano incrociano le vite di papi e sovrani: Enrico III, Francesco I di Valois, Carlo V di Spagna. Dago taglia le mani al suo antico nemico Giacomo Barazzuti in Etiopia e torna a Venezia di nascosto per vendicarsi della mente del complotto, il principe Bertini, riuscendo solamente a ferirlo. Diviene amante di Margherita d'Angouleme e ha un figlio – a cui viene dato il suo stesso nome, Cesare – da Antonia de Medina. Per scampare alla Santa Inquisizione prende i voti ed entra per un periodo in un monastero in Andalusia; ma la vita di Dago è fatta soprattutto di peregrinazioni – incluso un esilio nel nuovo mondo – e incontri: Giovanni dalle Bande Nere, Solimano il Magnifico, Anna Bolena, Michelangelo Buonarroti, Pietro Aretino.



Riesce nel suo intento di vendicarsi di Bertini dopo aver fatto fallire la sua banca, ma sempre gli sfuggirà il suo nemico Barazutti. Sulla sua sorte, Robin Wood non ha ancora deciso: "Può essere che un giorno dirò: qui! – ha detto nel corso di una intervista –; una situazione giusta, qualcosa che lasci il lettore commosso, felice, triste, tutto... pieno di cose in un solo colpo che ricorderà per anni". Fino ad allora il veneziano "Giannizzero nero" proseguirà nelle sue scorribande.