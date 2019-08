Baldassare Galuppi, musicista e compositore: carriera tra Venezia, Londra e San Pietroburgo

di Alberto Toso Fei

Se nella vita non avesse incrociato fortunosamente il musicista Benedetto Marcello, sarebbe probabilmente finito a fare il barbiere nella sua Burano. Ma Baldassare Galuppi fu capace di cogliere al volo l'occasione che il destino gli mise davanti e anzi la meritò proprio, perché non solo non gli mancavano le doti, ma non difettò nemmeno in caparbietà, finendo per diventare uno dei compositori più originali d'Italia nel genere comico. Della sua isola portò sempre con sé il soprannome con cui era conosciuto, “il Buranello”: vi nacque il 18 ottobre 1706, figlio di Angelo, barbiere di professione che si dilettava a suonare il violino negli intermezzi del teatro della Commedia e gli trasmise – assieme alla passione – anche i primi rudimenti della disciplina musicale. E sebbene ciò gli permise, a sedici anni, di recarsi a Venezia e vivere suonando l'organo in diverse chiese della città, non fu certo sufficiente a fargli fare il salto che avrebbe desiderato. Privo infatti di basi musicali adeguate, provò a scrivere un'opera buffa, “La fede nell'incostanza, ossia gli amici rivali”, che mise in scena a Chioggia e a Vicenza e si rivelò un fiasco clamoroso. Disperato, fu sul punto di mollare tutto e di tornare a Burano per seguire le orme paterne, quando si accorse di lui il compositore Benedetto Marcello, che decise di aiutare quel ragazzo che gli sembrava dimostrare attitudine, mettendolo a studiare per tre anni composizione e clavicembalo alla scuola di Antonio Lotti, e più tardi scrivendogli il libretto per la “Dorinda”, opera rappresentata al teatro Sant'Angelo per la Sensa del 1729 con tutt'altra accoglienza di pubblico. Benedetto Marcello aveva visto giusto: da quel momento in poi la carriera di Galuppi fu un susseguirsi di successi, tanto in Italia quanto all'estero.



Dopo un periodo di peregrinazioni lungo la penisola nel 1740 fu nominato maestro del coro dell'Ospedale dei Mendicanti, carica che mantenne per undici anni. A questo periodo risale anche il suo incontro con Carlo Goldoni, che gli sottopose i libretti delle opere “Gustavo I re di Svezia” e “Oronte re de' Sciti”, dando inizio a un proficuo sodalizio destinato a durare ventisei anni, segnando la nascita e la diffusione nei teatri europei del “dramma giocoso”. Non si fece mancare nemmeno due anni di esperienza londinese, con la nomina nel 1741 a “compositore serio dell'opera italiana” del King's Theatre di Haymarket, divenendo un beniamino del pubblico inglese. La sua fama di compositore e di clavicembalista gli permise di rimanere un artista celebrato, capace di attraversare pressoché tutti i generi allora conosciuti, non ultima la musica sacra. Il 24 maggio 1748 fu nominato vicemaestro di cappella della basilica di San Marco (per la quale assunse nuovi cantori e scritturò voci celebri); nel 1762 divenne primo maestro a San Marco e maestro del Conservatorio degli incurabili, nonché organista ufficiale di più chiese veneziane. Aveva 56 anni. Tre anni più tardi il suo astro non era ancora tramontato: dopo molte insistenze presso il Senato veneziano Caterina II di Russia ottenne di averlo a corte a San Pietroburgo, dove rimase fino al 1768 come maestro e compositore della compagnia d'opera italiana (avendo a disposizione un intero teatro in cui doveva mettere in scena uno spettacolo settimanale gratuito per la corte e due repliche per il pubblico pagante), mettendo in tasca la bellezza di 4000 rubli all'anno. La prima opera che Galuppi diede a Pietroburgo fu la “Didone Abbandonata”: la zarina ne fu talmente soddisfatta che il mattino dopo gli inviò una tabacchiera d'oro, tempestata di diamanti, contenente mille ducati.



Il rapporto con Venezia non era però certo compromesso: Galuppi era tenuto a inviare ogni anno alla cappella di San Marco una nuova messa di Natale, per la quale riceveva 400 ducati. Rientrato in patria, ridusse la composizione di opere teatrali ma continuò a comporre musica strumentale e sacra, riprendendo tutti i suoi incarichi e avviandosi a una placida vecchiaia. Un giorno, a un procuratore che, vedendolo lavorare agli Incurabili con tante belle ragazze, gli disse: “Fortunato maestro, tra tante amabili fanciulle”, rispose: “Eccellenza, tanti fazzoletti a chi è senza naso”. Nel 1780 dispose il suo testamento a favore della moglie Adriana Pavan e dei figli Girolamo, Nicolò e Antonio. Morì il 3 gennaio 1785 e fu sepolto nella chiesa di San Vidal con esequie solenni a cui parteciparono autorità della Serenissima e personaggi noti del mondo musicale. Oggi della sua tomba si è perduta ogni traccia.

