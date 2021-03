Lo scultore Alessandro Leopardi e la maledizione del cavallo di Colleoni

Oggi lo ricordiamo per i bellissimi pili portabandiera di Piazza San Marco, realizzati a partire dal 1505, ma soprattutto per il meraviglioso cavallo che sorregge la statua di Bartolomeo Colleoni in campo San Giovanni e Paolo, opera di Andrea Verrocchio. Ma Alessandro Leopardi – pur essendo un artista e un fonditore di prim'ordine – non riuscì sempre a volgere queste sue capacità in altrettanta fortuna nella vita (complice forse una certa asperità di carattere) e alla fusione di quel cavallo attribuì da un certo momento in poi l'origine delle sue tribolazioni.

Eppure per completare quel lavoro dopo la morte di Verrocchio fu fatto tornare a Venezia da una condanna al bando comminata per tentata frode mentre era Maestro presso la Zecca (dal 1484 al 1487): si narra anzi come Leopardi non avesse nessuna voglia di terminare quel lavoro; Verrocchio, nel testamento, aveva indicato nel suo allievo Lorenzo di Credi la persona indicata, rimanendo però inascoltato dal Senato. Contravvenire alle volontà di un defunto, secondo Leopardi, avrebbe portato solo sventura. Ma come dire di no ad una precisa richiesta dei signori della Serenissima, e soprattutto avere la possibilità di accorciare la sua condanna?

Così la fusione fu completata nel 1492, mentre il basamento fu terminato e messo in opera tre anni più tardi; l'inaugurazione ebbe luogo il 21 marzo 1496 e fu un successo: il cronista Marin Sanudo scrive che “tutti lo andoe a veder”. L'opera procurò a Leopardi enorme fama, e da quel momento fu conosciuto anche come Alessandro “del Cavallo”, così come “Cavallo”, da allora, si chiamano il ponte di campo San Giovanni e Paolo e la corte di Cannaregio dove avvenne la fusione. L'esecuzione gli valse il reintegro al suo lavoro in Zecca e il Consiglio dei Dieci, inoltre, in segno di gratitudine, lo incaricò della realizzazione delle ante in bronzo della Porta della Carta di Palazzo Ducale.

Ma il lavoro non ebbe seguito e – tranne che per i pennoni di San Marco – ogni altro incarico fu da quel momento in salita: lo stesso anno in cui inaugurò il primo dei pili fu allontanato dai lavori alla Cappella Zen in Basilica, probabilmente per attriti con lo scultore Antonio Lombardo o con i Procuratori di San Marco: addirittura, il giorno stesso di inizio dei lavori fu escluso dal contratto e i marmi destinati all'opera gli rimasero in casa per anni. Nel 1507 presentò alla Scuola della Misericordia – della quale era confratello – un progetto per l'edificazione della nuova sede, ma ne fu preferito un altro ritenuto meno dispendioso.

E sebbene si occupò comunque di sovrintendere alle fortificazioni di Padova nel 1509 e di Treviso nel 1511, ancora una volta – nel 1514 – un suo progetto per la riedificazione della zona di Rialto (distrutta quello stesso anno da un incendio devastante) fu sopravanzato da quello presentato dallo Scarpagnino e Leopardi accusò la commissione di risentimenti personali. Anche la sua nomina alla Zecca, per dire la verità, era stata travagliata: Alessandro Leopardi (Leompardi, dei Leopardi, Leopardo, così come era conosciuto prima di diventare “del Cavallo”) era stato nominato terzo maestro senza salario, con la promessa di subentrare al primo tra i due maestri ordinari – Luca da Sesto e Antonello Griffo – che fosse deceduto.

Ma i figli di Antonello, Silvestro e Pasquale Griffo, sicuri fino a quel momento di poter ereditare l'impiego paterno, alla morte del padre inoltrarono una protesta ufficiale e sfidarono Leopardi a una gara di abilità, che con tutta probabilità vinsero, visto che il 30 marzo 1484 fu concesso loro uno stipendio di 20 ducati mentre Leopardi continuò a operare senza salario. Anche per spirito di rivalsa, forse, si compromise nella frode a seguito della quale fu condannato al bando e riparò a Ferrara.

Nel 1521 divenne proto della nascente chiesa di Santa Giustina a Padova, ma a distanza di mesi i frati si lamentarono del fatto che Leopardi non aveva ancora consegnato il modello promesso nel contratto, per il quale aveva già ricevuto due acconti. Ne nacque una controversia legale, ma fu in ogni caso la morte a scrivere la parola fine su ogni disputa: nel 1522, a 57 anni (era nato a Venezia nel 1565), Alessandro del Cavallo si ammalò di broncopolmonite e morì, probabilmente maledicendo quella nefasta commissione ereditata dalle mani di un morto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA