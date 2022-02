Ugo Foscolo, le passioni di un combattente e la morte a 49 anni in carcere povero e malato

Ugo Foscolo

Né più mai toccherò le sacre sponde / ove il mio corpo fanciulletto giacque, / Zacinto mia, che te specchi nell’onde / del greco mar da cui vergine nacque Venere Tu non altro che il canto avrai del figlio, / o materna mia terra; a noi prescrisse / il fato illacrimata sepoltura”. Basterebbero forse questi primi e ultimi versi dedicati alla sua Zacinto, l’isola greca di Zante, il luogo dove era nato, a raccontare il travaglio, l’irrequietezza, le passioni di Ugo Foscolo che - nato cittadino veneziano - fu simpatizzante napoleonico e poi nemico dei francesi, per combattere infine al loro fianco contro gli austriaci; che visse a Venezia, Milano, Bologna, Brescia, Pavia e Firenze; che fece la guerra e fu ferito più volte, e conobbe il carcere per debiti.

Che fu esule in Svizzera dopo aver vissuto a Parigi e si spense - povero e malato - a Londra Che amò e fu riamato da molte donne, in un flusso interminabile di passioni che lo sedusse e lo tormentò per tutta la vita. Prima di ogni altra cosa, fu un poeta e un rivoluzionario, e uno degli esponenti maggiori del neoclassicismo, precorrendo le correnti del romanticismo in arrivo. Nato il 6 febbraio 1778 dal medico di vascello Andrea Foscolo e dalla greca Diamantina Spathys, trascorse coi fratelli parte dei suoi primi anni in Dalmazia, per trasferirsi a Venezia nel 1792 con la madre, la sorella Rubina e i fratelli Gian Dionisio e Costantino Angelo (destinati entrambi a morire suicidi) in una piccola casa di campo de le Gate, a Castello. Il suo vero nome di battesimo era Niccolò, come il nonno paterno: lo mutò lui stesso in Ugo. La sua formazione avvenne tra le Scuole di San Cipriano a Murano, quelle pubbliche degli ex Gesuiti e la biblioteca Marciana, dove trascorreva anche dieci ore al giorno. La passione per la letteratura fu convinta e precoce e già nell’anno dell’arrivo a Venezia, quattordicenne, iniziò a comporre i primi versi. Introdotto nei salotti letterari di Giustina Renier Michiel e Isabella Teotochi Albrizzi (prima grande passione della sua vita), rafforzò le sue idee rivoluzionarie, contro la stantìa società veneziana tardo-settecentesca. La caduta della Serenissima fu colta come una liberazione: “A Bonaparte liberatore”, “Ai novelli repubblicani”, “A Venezia” furono le sue odi del 1797. Aderì alla Municipalità provvisoria ma quando il 17 ottobre 1797 Napoleone cedette la città all’impero asburgico partì sdegnato in esilio volontario prima a Firenze e poi a Milano. Pochi giorni prima di partire, durante una assemblea pubblica, brandendo un pugnale giurò di “piantarlo nel cuore del perfido Bonaparte”. Tra travagli politici, economici e amorosi raggiunse Bologna per fondare il giornale “ll Genio Democratico” col fratello Gian Dionisio. In questo periodo inizio a scrivere il romanzo epistolare “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, ma tentò anche il suicidio ingerendo dell’oppio per una delusione d’amore. Combatté nella Guardia Nazionale della Repubbloca Cisalpina contro gli austriaci e fu ferito due volte. Fu anche un periodo di intensa attività letteraria e di pubblicazione: “Alla sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” (uccisosi a Venezia con una pugnalata, con il personaggio Ortis), “Alla Musa”, “All’amica risanata”, “A Luigia Pallavicini caduta da cavallo”. Sempre arruolato nell’esercito raggiunse Parigi e poi Valenciennes, dove conobbe l’inglese Fanny Emerytt Hamilton dalla quale nel 1805 ebbe la figlia Mary, della quale fu però ignaro per molto tempo. Nel 1806 tornò a Venezia, dove rivide i familiari dopo il lungo esilio; iniziò a scrivere “I Sepolcri”. Lasciò l’esercito e insegnò brevemente a Pavia.

Tornò a Milano e poi a Firenze ma una nuova maturazione di sentimenti antifrancesi lo spinse a un nuovo esilio in Svizzera. Braccato anche dall’impero austriaco nel 1816 raggiunse Londra, dove dopo un iniziale periodo di floridezza finì in carcere per debiti e morì povero e malato a quarantanove anni, il 10 settembre del 1827, assistito amorevolmente dalla figlia ritrovata. Nel 1871, le sue ceneri furono riportate in Italia e inumate a Firenze nella Basilica di Santa Croce, il “Tempio dell’Itale Glorie” da lui cantato ne “I Sepolcri”.