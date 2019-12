Saddo Drisdi, la storia dell'ultimo turco che ha abitato nel Fontego

di Alberto Toso Fei

Saddo Drisdi (XVIII-XIX secolo, nascita e morte sconosciute) ultimo turco abitante del Fontego

Nel 1838 Saddo Drisdi – nei pochissimi documenti che ne parlano – viene descritto come un uomo sulla cinquantina non troppo ben portata, di statura media, robusto e con due occhi neri vivacissimi. La descrizione che ne fanno Agostino Sagredo e Federico Berchet in un testo del 1860, “Il Fondaco dei Turchi in Venezia” (preludio al radicale intervento di restauro del 1869), è la seguente: “Saddo, in onta alle riforme del Sultano, non isfasciò mai il capo del bianco turbante, non volle mai coprirsi col solo fez, non mutava la zimarra nella tunica europea”. Un turco, insomma, che vestiva alla maniera antica, e che così inturbantato e bardato girava per Venezia. Perché Saddo Drisdi non fu un turco qualsiasi: fu l'ultimo turco del Fontego, e l'unico abitante rimasto a vivere nell'intero palazzo, oramai cadentissimo, in quel 1838.Quell'anno il conte Leonardo Manin, nipote di Pietro Pesaro dal quale lo aveva ricevuto in eredità, vendette l'edificio ad Antonio Busetto Petich, che ne ricavò dei magazzini di tabacco e sigari da affittare all'Amministrazione dell'Impero Asburgico. Ma quando Petich lo fece avvertire del fatto che se ne sarebbe dovuto andare, non solo rifiutò di farlo (sebbene nessuna legge, dalla caduta della Serenissima in poi, imponeva a nessun turco di rimanere lì, e quelli che lo fecero dopo il 1797 lo fecero soltanto per consuetudine), ma invocò anzi l'autorità del Sultano e si rivolse all'ambasciatore turco a Vienna, ritenendo che fosse un suo preciso diritto rimanere a vivere e pregare nel Fondaco. Senza ottenere alcun risultato, come è comprensibile.Allora si rivolse al Tribunale, ma a quei magistrati che gli fecero notare l'irragionevolezza delle sue istanze rivolse quasi sempre le stesse parole: “Fontego esser stato prima de Pesaro, po de Duca di Ferrara, po de Priuli, po de Pesaro, po de Manin. Ma San Marco aver dato Fontego per casa de' Turchi, e mi vole star in Fontego”. Un commissario fu mandato al palazzo nel tentativo di persuaderlo, ma dovette desistere quando si vide puntate addosso due pistole cariche e pronte a sparare.Nella sua disperata resistenza Drisdi – del quale oltre al nome e alla sommaria descrizione non si conoscono altre notizie sulla città di provenienza o sulla sua nascita – dimostrò di avere una conoscenza abbastanza esatta della storia del Fontego che, istituito come casa-albergo per i sudditi dell'impero Ottomano a partire dal 1621, aveva una storia molto più lunga: commissionato da Giacomo Palmieri (console del comune di Pesaro e fondatore della famiglia che porterà successivamente il cognome “Pesaro”) attorno al 1225, fu acquistato dallo Stato veneziano nel 1381 con l'intento di donarlo a Niccolò II d'Este in segno di ringraziamento per l'appoggio fornito a Venezia durante la Guerra di Chioggia, nel corso della quale la Repubblica fu sul punto di capitolare per mano dei genovesi.Gli Este ebbero però una presenza discontinua nel palazzo, concesso e sequestrato più volte fino al 1509, quando passò nelle mani di papa Giulio II e poi del suo successore Leone X. Meno di vent'anni più tardi la Repubblica lo rese nuovamente agli Este, che nel 1602 lo vendettero al cardinale Pietro Aldobrandini. Questi a sua volta cedette il palazzo nel 1618 ad Antonio Priuli, eletto doge quello stesso anno. Fu proprio il doge a metterlo a disposizione dello Stato (ovviamente in cambio di una pigione) per esercitare la sua funzione di Fontego. Trent'anni dopo, fino a dopo la caduta della Serenissima, tornò proprietà dei Pesaro. Dopo varie traversie il Comune lo acquistò nel 1860 per farne la prima sede del Museo Correr; dal 1923 ospita quello di Storia Naturale, intitolato all'esploratore veneziano Giancarlo Ligabue.Ma Saddo, ce la fece? Macché. Dopo gli avvenimenti che lo videro protagonista, che si protrassero per diverse settimane, da un giorno all'altro scomparve improvvisamente, né vi fu alcun modo di rintracciarlo. Alcuni dissero che era partito perché diceva di non poter ulteriormente subire quella che per lui era una vera ingiustizia, ma la verità è che nessuno conobbe mai la vera causa, né lo vide partire. Saddo Drisdi era semplicemente scomparso per sempre.