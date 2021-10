CAVALLINO-TREPORTI - Si è spento il giorno prima del suo 67esimo compleanno. Lutto a Cavallino-Treporti per la scomparsa di Fabio Bortoluzzi, spirato domenica scorsa all'ospedale di Cagliari dove era stato ricoverato in seguito ad un malore improvviso.

Imprenditore molto conosciuto in tutto il litorale, per molti anni ha gestito diverse attività. Nelle scorse settimane aveva raggiunto la figlia Federica nella zona di Oristano, in Sardegna,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati