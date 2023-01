VIGONOVO - Morto “Seba”, il gigante buono che assieme alla mamma Marilena gestiva il ristorante/hotel “Tappa fissa” di Galta di Vigonovo, in via Pascoli . Sebastiano Tommaso Baffon, solo “Seba” per gli amici, aveva appena 46 anni. Nella prima mattinata del 31 dicembre è deceduto all’ospedale di Dolo, dove era ricoverato da alcuni giorni per un sommarsi di problemi sanitari. Nessuno si aspettava tale epilogo, tanto è vero che, congiuntamente alla mamma, aveva anche organizzato da tempo il cenone di Capodanno. La prenotazione era andata subito “sold out”. La famiglia ha avvisato i clienti con un messaggio sui social: « Con triste dispiacere e con il cuore spezzato annunciamo a tutti che il nostro caro “Seba” ci ha lasciati questa mattina. La trattoria resterà chiusa per tempo ancora da definire » . Su un social locale la notizia del suo decesso ha raggiunto in poche ore oltre 30mila visualizzazioni

GIGANTE BUONO .

Lo chiamavano “il gigante buono” per il suo fisico imponente e la sua bontà. Nonostante la manifesta riservatezza che lo contraddistingueva, Sebastiano Tommaso Baffon era molto conosciuto grazie soprattutto alla conduzione del ristorante “Tappa fissa”, assai rinomato per l’ottima cucina a base di pesce. In passato il locale aveva ricevuto vari riconoscimenti e un premio speciale quale “migliore ristorante per il rapporto qualità/prezzo”.

Ad aprirlo 35 anni fa erano stati i suoi genitori, il padre Maurizio e la moglie Marilena. Aveva subito ottenuto un ottimo riscontro e per trovare posto bisognava prenotare per tempo. Undici anni fa Maurizio è deceduto a causa di una grave malattia e da allora alla conduzione è subentrato il figlio Sebastiano. Da qualche tempo al ristorante è stato annesso un hotel a tre stelle. « Se n’è andata una persona dal cuore d’oro – hanno affermato i suoi amici più cari. Era sempre disponibile e pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno » . Oltre alla mamma Marilena, Sebastiano lascia la moglie Carla e i figli Aurora e Tommaso. I suoi funerali avranno luogo alle ore 15 di mercoledì presso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Galta. Il suo corpo sarà cremato.