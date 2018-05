Rissa nella sala slot, il dipendente si difende con lo spray al peperoncino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE -nelladi via Cappuccina astanotte intorno alle due, il dipendente utilizza un metodo drastico per sedarla: spruzza lo spray al peperoncino e riduce tutti in lacrime. Sul posto la polizia che ha calmato gli animi e soccorso i presenti.Dalle testimonianze sembrerebbe che poco prima delle due cinque cinesi tra i 25 e i 30 anni fossero entrati nella sala slot per giocare. Il dipendete della struttura accortosi delle condizioni dei giovani,, li ha subitoma, di tutta risposta, è stato primae poi con unoal volto. Vista la superiorità numerica del gruppo di cinesi e preso dalla paura il dipendente ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni lo spray al peperoncino e lo ha sruzzato contro il quintetto. In quel frangente è intervenuta la Polizia calmando gli animi e informando le persone coinvolte sulle loro facoltà di legge.