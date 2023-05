Non vogliono andarsene dalla sagra di Trivignano, gruppo di nomadi picchia a sangue gli organizzatori

MESTRE - Si è conclusa nel peggiore dei modi L'Antica Sagra di San Marco e San Pietro a Trivignano. Iniziata il 22 aprile tra danze e cucina tipica, ieri primo maggio, era l'ultimo giorno della festa paesana. A pranzo si è presentato un gruppo di nomadi, alla fine una quarantina di persone in tutto, che si è piazzato alla sagra dal pranzo fino a metà pomeriggio e non voleva più andar via, nonostante l'invito degli organizzatori ad andarsene per preparare i tavoli per la sera.

Cos'è successo

Ad un certo punto alcuni volontari sono tornati al tavolo dei nomadi per dire che davvero dovevano andar via perchè avrebbero dovuto pulire l’area,dove avevano lasciato piatti e bicchieri e un sacco di immondizia: un gruppetto di 5/6 persone dopo aver insistito per bere anche gratis, si è scagliato contro gli organizzatori, iniziando a prenderli a calci e sberle. Una rissa vera e propria durata alcuni minuti con quattro volontari finiti al pronto soccorso per farsi medicare. All'arrivo delle volanti della polizia, i nomadi erano già fuggiti. La questura ora sta visionando i filmati di alcune telecamere in zona per cercare di identificare il gruppo di zingari.