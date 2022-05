VENEZIA - Pugni, sputi e calci in faccia in campo Bella Vienna, nell'ora della movida. E a campo Santa Margherita lo stupefacente in mano a un sedicenne veneziano. Il risultato di una notte di controlli da parte della polizia locale è stato di quattro giovani fermati, due dei quali multi per ubriachezza molesta e altrettanti segnalati in Prefettura perché trovati in campo con la droga.



CAMPO SANTA MARGHERITA



Il primo intervento degli agenti - in collaborazione con i carabinieri e la polizia metropolitana - è stato attorno alle 21.30 quando le pattuglie del nucleo Cinofili bloccavano due ragazzi che stavano parlando tra loro. A portare le forze dell'ordine verso i due giovani era stato il comportamento del cane antidroga Coco che aveva tirato il suo poliziotto verso uno dei due ragazzi, un diciottenne di Mirano che - alle domande degli agenti della polizia locale - consegnava un involucro con all'interno della marijuana. Identificato, diciottenne miranese veniva poi segnalato in Prefettura come assuntore in vista di provvedimenti amministrativi.



MINORENNE



Era poi sempre il fiuto di Coco a portare frutti anche più tardi quando, alle 22.45, le pattuglie in osservazione a campo Santa Margherita notavano un numeroso gruppo di ragazzi. Ad attirare l'attenzione del cane-poliziotto era uno dei più piccoli del gruppo, un sedicenne residente a Venezia trovato con in tasca dell'hashish. Anche nei suoi confronti è stata fatta la segnalazione in Prefettura e il sedicenne è stato riaccompagnato dagli agenti a casa, dai genitori.



LA RISSA



Il pattugliamento delle altre zone della movida veneziana, quelle tra Rialto, l'Erbaria e campo San Giacometo, aveva tra gli obiettivi principali il controllo dei barchini usati dai giovani e spesso non a norma. È stato durante uno dei servizi sui natanti ormeggiati vicino all'imbarcadero dell'Actv che, attorno alle 21.50 di venerdì sera, gli agenti del nucleo Pronto impiego si sono imbattuti in un gruppo di quattro ragazzi - tutti veneziani e mestrini, già noti alle forze dell'ordine per aver già dato vita in passato a episodi violenti - che scherzavano tra loro alzando sempre di più il tono della voce e iniziando a spingersi l'uno con l'altro, ubriachi. Due di loro, per una parola detta male, avevano trasformato la goliardia in una vera e propria rissa, colpendosi con sputi in faccia, pugni e calci in volto quando uno dei due contendenti cadeva a terra con gli altri ragazzi del gruppo a fare da spettatori. L'intervento degli agenti di polizia ha evitato che la scazzottata degenerasse: in campo Bella Vienna anche un'ambulanza per curare i due ragazzi che però hanno preferito non andare in ospedale. I due ragazzi sono stati identificati e multati per ubriachezza molesta. Per la rissa, invece, si dovrà aspettare l'eventuale denuncia di parte.