MESTRE - Un episodio di cronaca nera i cui contorni sono tutti da chiarire. Di certo ci sono un ferito finito all’ospedale con una coltellata al braccio e due fermati e poi indagati in stato di libertà. Lo sfondo dell’ennesima rissa violenta in centro a Mestre è il parco di villa Querini. Questo almeno sulla base dei primi riscontri. A dare l’allarme attorno alle 17.30 di venerdì è stato un passante che ha notato due ragazzi, uno dei quali impugnava un coltello come fosse la cosa più normale del mondo. Cosa ci faceva di pomeriggio in giro con un’arma? I due con ogni probabilità sentendosi osservati si sono incamminati accelerando il passo verso via Olimpia. La centrale operativa del 113 appena ricevuto la telefonata ha inviato sul posto due Volanti per verificare cosa stesse succedendo e se ci fosse una situazione di pericolo.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dei due, aspetto fisico e abbigliamento, gli agenti li hanno inquadrati subito e loro alla vista delle auto della polizia, capta la malparata, hanno cercato di scappare a gambe levate in direzione di via Camuffo, separandosi pure, e gettando a terra quello che poi si scoprirà essere un grosso taglierino che verrà posto sotto sequestro. Il tentativo di fuga fallisce e i due vengono bloccati: sarebbero di nazionalità pakistana e vengono accompagnati in questura, hanno meno di trent’anni e si sarebbero rifiutati di fornire spiegazioni circa i fatti contestati: una volta identificati verranno indagati in stato di libertà con l’accusa di lesioni aggravate in concorso. Nel frattempo i vigili urbani informano la questura che erano intervenuti poco prima nella stessa zona per un uomo che presentava una profonda lacerazione da arma da taglio al braccio. Era sedato in area rossa all’ospedale dell’Angelo. Era lui l’aggredito quello aggredito da parte dei due orientali nell’ambito di una rissa che avrebbe coinvolto almeno sei persone. Si tratta di un 38enne di nazionalità moldava. In serata dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi dichiarata dai medici è di 40 giorni ed è fuori pericolo. I motivi alla base dell’alterco poi degenerato nel sangue al momento non sarebbero noti. Tutte le ipotesi sono aperte. Gli investigatori sperano nella collaborazione dell’accoltellato. L’area di via Riviera XX Settembre e del parco di Villa Querini non è nuova a rese dei conti e confronti fisici fra gruppi che magari intendono gestire il mercato dello spaccio al dettaglio. Ma non si esclude nemmeno che l’altro giorno a scatenare una reazione così cruenta possa essere stato un banale diverbio oppure anche questioni di soldi prestati e non resi.