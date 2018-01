La lite sul tram si trasforma in rissa con i bastoni in Corso del Popolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Rissa in Corso del Popolo a Mestre, durante la serata di sabato 27 gennaio. Molti dei partecipanti alla lite erano armati di bastoni, all'arrivo delle volanti si erano già dati alla fuga ma in tanti li avevano visti e avevano chiamato il 113. I poliziotti sono stati avvicinati dallasituato in Corso del Popolo che raccontava che nel corso della lite erano statidel pertinente plateatico. Gli agenti, controllando la zona, hanno ritrovato un, probabilmente abbandonato poco prima, e sottoposto a sequestro.Subito dopo i poliziotti sono stati inviati dalla Sala Operativa al Pronto Soccorso, dove si trovava uno dei ragazzi coinvolti nella lite per le medicazioni. Il giovane ha raccontato che la lite era scattata per unsorto sule proseguita in strada con un gruppo di ragazzi probabilmente dell’. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dei fatti.