VENEZIA Quei video adesso sono in mano alla polizia. Materiale di indagini su cui gli investigatori delle Volanti e del commissariato San Marco cercheranno di concentrarsi per individuare i ragazzi coinvolti. Le immagini del violento scontro di sabato sera in campo Santa Margherita, infatti, riprese da alcuni residenti (ma comunque ci sarebbero anche le telecamere del sistema di videosorveglianza) mostrano una contesa tra due gruppi contrapposti. Da una parte gli isolani («Sai di dove sono io? Di Sacca Fisola», dice uno in tono minaccioso), dall'altra una compagnia di terraferma. Pugni, schiaffi e bottigliate in faccia: un miracolo, vista la dinamica, che qualcuno non abbia riportato ferite più gravi. Quale sia l'oggetto del contendere, però, non è ancora chiaro. Probabile siano i classici futili motivi nel post aperitivo. La scazzottata di gruppo, tra una ventina di contendenti, infatti è scoppiata intorno alle 19: alle 18, come appurato dalle forze dell'ordine intervenute, tutti i bar della zona avevano chiuso. A quanto si capisce dalle immagini lo scontro sembrerebbe una disputa territoriale: scontro tra campanili, probabilmente acceso da un qualche screzio di qualunque genere.



APERITIVO ANTICIPATO

I protagonisti, tra loro a quanto pare c'erano anche delle ragazze, sono tutti locali e giovani tra i 18 e 25 anni. Questi, almeno, quelli identificati dalla polizia e che erano ancora sul posto al momento dell'intervento, erano persone non conosciute alle forze dell'ordine. Non legati, quindi, nemmeno in passato quando erano minori, al mondo delle baby gang della laguna, fenomeno che sta tornando alla ribalta da un po' e che ha già messo in allerta le forze dell'ordine. Per la maggior parte si tratta di studenti. Nessuno di loro ha riportato ferite gravi, nessuno avrebbe richiesto l'intervento dell'ambulanza per le cure mediche. Nessuno, tra l'altro, indossava la mascherina. «Sono ragazzi di buona famiglia, molti li conosciamo - racconta qualcuno dei residenti - viziati, non sbandati. Sarebbe il caso che in campo Santa Margherita ci fosse qualcuno a presidiare il sabato sera con i locali chiusi, come era stato fatto lo scorso weekend. Questo fine settimana invece le forze dell'ordine non c'erano e fatalità è scoppiata la rissa».



