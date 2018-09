Banca: «Investa risparmi in diamanti» Ma dopo anni gliene ridanno la metà

di Raffaella Vittadello

VENEZIA - Investe i propri risparmi insu consiglio della, ma ora, dopo aver chiesto diÈ quanto capitato a una risparmiatrice didel Bpm (Banco popolare di Milano) quando l'istituto di credito di sua fiducia le ha proposto une il rimanente saldo, appunto, in diamanti. Che difficilmente sono smerciabili per un privato e che rimangono generalmente chiusi in una cassetta di sicurezza della banca, con tanto di certificato di garanzia.