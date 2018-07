Cade in bici per la buca e resta paralizzato: il Comune pagherà un milione e mezzo

di Gianluca Amadori

Costerà cara all’assicurazione diuna profonda buca, non segnalata, presente in un prato del parco di. Il Tribunale civile di Venezia ha ritenuto il Comune responsabile dell’incidente di cui è rimasto vittima, con gravi conseguenze permanenti, un, volato a terra durante un. Il giudice gli ha riconosciuto un risarcimento di circa un, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre ad ulterioridestinati a risarcire laper le sofferenze a loro volta patite a causa dell’infortunio, delle cure e dell’assistenza continua di cui necessita l'uomo, rimasto paralizzato e dunque costretto in carrozzella.