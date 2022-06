VENEZIA - Oltre tre milioni di euro per riqualificare il centro sportivo Costantino Reyer a Sant'Alvise nel sestiere di Cannaregio. Li ha stanziati ieri la Giunta comunale approvando, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnico economica. Gli interventi prevedono il ripristino strutturale della copertura e il suo irrobustimento, il potenziamento delle prestazioni antisismiche, la riqualificazione del manto di copertura dell'edificio con anche la riorganizzazione dei lucernari (così si riqualificheranno gli spazi interni con una migliore gestione della luce naturale e un miglior controllo dell'acustica interna). Altri interventi riguarderanno il miglioramento dell'isolamento termico; e si procederà inoltre alla riqualificazione del campo da gioco interno attraverso la sostituzione della pavimentazione in legno, oltre che a riconfigurare e migliorare il sistema di illuminazione artificiale. Oltre alla palestra, verranno sistemate anche le aree esterne realizzando un nuovo campo da gioco nello spazio attualmente adibito a chiostro e in stato di abbandono.

«Grazie al sindaco e a tutta la Giunta per aver trovato i fondi necessari alla realizzazione di un importante lavoro di ristrutturazione di un complesso sportivo che rappresenta un luogo fondamentale per l'intera comunità di Cannaregio - commenta il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello -. Un percorso che ci porta a dialogare quotidianamente con le tante associazioni sportive che gravitano su questa struttura». E a proposito di confronto, in discussione è come cercare di garantire la continuità dell'attività per i mesi nei quali la palestra sarà interessata dai lavori, e quindi le associazioni dovranno spostarsi in un'altra struttura. «È di sicuro un sacrificio ma con uno scopo ben preciso ovvero quello di poter poi utilizzare una palestra completamente rinnovata ed efficiente - afferma in proposito Tomaello -. Per questo speriamo vivamente che tutti siano sensibili e aiutino lo sport. Infine, dopo tanti anni, finalmente anche il chiostro esterno potrà essere utilizzato come luogo per l'attività sportiva. Uno spazio importante che può dare ulteriore sfogo a tante attività e a momenti di socializzazione e di ritrovo. Venezia si conferma essere una città amica dello sport e una città che investe in questo mondo considerandolo fondamentale per il vivere bene ma anche educativo nell'insegnare alle giovani generazioni lo stare assieme e il rispetto degli altri».