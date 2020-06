​Tre esercenti del Miranese scommettono sulla ripresa. Lunedì, in piazza Vittoria a Martellago, è stata inaugurata la della gelateria artigianale e snack bar “Fior di gelato”. Si tratta della prima apertura di una nuova attività dopo il lockdown, e dunque di un confortante segnale di ripartenza, che peraltro ridà vita e luce a un locale sfitto e chiuso da tempo: non certo un bel vedere in pieno centro, proprio davanti al municipio. I coraggiosi protagonisti dell’iniziativa sono Moreno Bonesso e Roberto Dante. La loro amicizia era nata al centro commerciale Auchan dove gestivano il primo una gelateria, il secondo un bar. «Ma nella grande distribuzione non c’è più interesse per la produzione artigianale» - spiega Bonesso. Di qui la decisione di mettersi in proprio e in società assieme: i due hanno già avviato da tempo un “Fior di gelato” a Quarto d’Altino, dove risiede Bonesso; ora fanno il bis a Martellago, dove risiede Dante. L’attività darà lavoro ad almeno 5 persone. «Il posto ci piaceva, siamo in piazza e in paese c’è solo un’altra gelateria» - spiegano i due soci che hanno compiuto un notevole investimento per riqualificare e rendere accoglienti i 240 metri quadri dell’immobile, dove trovano posto il bancone con i gelati, le sedie e i tavolini per i clienti e i laboratori. «Dovevamo aprire il 1. marzo - annotano - ma poi si è fermato tutto a causa del virus: ora si riparte con tanto entusiasmo». Alla cerimonia sono intervenuti anche il sindaco di casa, Andrea Saccarola, e di Quarto d’Altino, Claudio Grosso, e don Francesco Garofalo per la benedizione dei locali.



Con spirito coraggios o e con l’intenzione di sfatare il detto “Nessuno è profeta in patria”, Ivan Argentini, di Caselle de’ Ruffi di Santa Maria di Sala , dove è nato e cresciuto, lancia una sfida al periodo di crisi che stiamo attraversando , realizza ndo un suo sogno: “Aprire un negozio di abbigliamento a Caselle anche per contribuire al rinnovamento del paese”. Così , da qualche giorno , in piazza Aldo Mor o, c’è un nuovo negozio e, indirettamente una nuova luce . Ivan ha cullato il suo sogno fin dalle scuole superiori ; in una prima fase ha lavora to in un a boutique di Mirano. La nuova attività si dedica principalmente all’abbigliamento casual e sportivo con possibilità di ordinazione e personalizzazione di camice e papillon grazie anche alla collaborazione di mamma Emanuela. Ivan è noto in paese anche per essere uno degli ideatori e autori del Centro estivo che si svolge ogni anno nella stessa Caselle e che quest’anno, a causa dell’epidemia che ha imposto strette regole di sicurezza, non sarà effettua to. Ultimo aggiornamento: 10:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA