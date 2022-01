VENEZIA - Le diverse location veneziane scelte per le riprese di Ripley, serie televisiva il cui set inaugura un nuovo anno di riprese in ambito lagunare, faranno da sfondo, dal 7 gennaio per circa un mese, ad un nuovo adattamento del celebre romanzo della scrittrice statunitense Patricia Highsmith, Il talento di Mr. Riplay (del 1955). Se a tutti è nota la corposa pellicola nella quale Anthony Minghella a fine anni Novanta diresse Matt Damon, affiancato da Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett e Philip Seymour Hoffman (ma pure Sergio Rubini e Rosario Fiorello nelle scene italiane), la grande interpretazione trent'anni prima di Alain Delon in Delitto sotto il sole, diretto da René Clemént, non è certo da meno, anzi. La complessa figura di Tom Ripley, nella nuova serie televisiva, vedrà scendere a Venezia, dopo aver girato in terra campana, in particolare nella costiera amalfitana, e prima di alcune riprese palermitane, attori certo noti al pubblico delle piattaforme streaming: l'attore irlandese Andrew Scott ha rivestito i panni del Professor Moriarty nella serie Sherlock, e quelli del Prete in Fleabag; sul palcoscenico teatrale, Scott si è aggiudicato l'ambìto Laurence Olivier Award.

La figura dell'americana Marge Sherwood, sarà invece affidata a Dakota Fanning, che molti ricorderanno bambina ne La guerra dei mondi, poi in una carriera fitta di interpretazioni e ruoli di successo. Lo slittamento delle riprese degli otto previsti episodi della prima serie di Ripley, a causa dell'inevitabile stop imposto dalla pandemia, sposterà in autunno la programmazione. Il set prosegue ora alacremente. La regia di Steven Zaillian costituisce un ulteriore fiore all'occhiello: come sceneggiatore, ha vinto un Oscar con Schindler's List, da affiancare a ben quattro nomination per Risvegli, Gangs of New York, L'arte di vincere e The Irishman. A confermare l'ambizione riversata nel progetto della serie Ripley, le molteplici aree cittadine coinvolte.

Da venerdì 7 gennaio fino al 4 febbraio, riprese esterne coinvolgeranno in diversi momenti l'area di Piazza San Marco fino all'Istituto Santa Maria della Pietà, lungo la riva e nei canali interni; si sposteranno verso San Polo, San Maurizio (in Canal Grande stazionerà una piattaforma galleggiante di servizio dal 12 al 14 gennaio) e campo San Vio. Diversi i palazzi privati coinvolti, come pure a fine mese l'Hotel Danieli, con il celebre campiello d'ingresso. Altre riprese interne, a Sant'Aponal, in rio terà delle Carampane, in zona Frari e, a chiusura o inizio della discesa lagunare di Mr. Ripley, la Stazione ferroviaria di Santa Lucia.