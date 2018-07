«Barricati per non perdere la casa, se usciamo la occupano gli abusivi»

di Davide Tamiello

- Al rionela paura più grande è l’"effetto cuculo". Uscire di casa, anche solo per fare la spesa, e ritrovarsi con l’appartamento occupato. La guerra dei residenti con gli abusivi non ha tregua. Epicentro di questo terremoto sociale, la palazzina al civico 57 di via. Sedici appartamenti, dieci sfitti. Di quei sei occupati, quattro in uso a donne anziane e sole, due in mano agli abusivi. «Io non esco nemmeno per andare a fare la spesa - racconta la signora Rossella - mando i miei figli o i miei nipoti. Queste persone non hanno scrupoli, pur di piazzare i parenti sono pronti a buttarci fuori di casa».