Venezia. Rio Novo, gli interventi non riducono lo smog

di Raffaella Vittadello

VENEZIA «Targhe alterne? Stop ai topi o ai taxi? Se anche si chiudesse completamente al traffico il Rio Novo non cambierebbe granché, in base ai risultati delle nostre rilevazioni. Se analizziamo i valori degli ossidi di azoto resta un fondo alto, di circa 30 microparticelle. Se la circolazione è a targhe alterne il valore migliora rispetto a quando passano tutti, ma non si tratta di una strategia risolutiva». A commentare i dati registrati dalla centralina del Rio Novo, sull'inquinamento da traffico acqueo, è Marco Ostoich, dirigente del dipartimento Arpav di Venezia.Ingegner Ostoich, il Comune ha fatto degli esperimenti con le targhe alterne, con le giornate di fermo dei taxi alternati al fermo dei trasportatori. Chi inquina di più?