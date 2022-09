VENEZIA - In sé è una piccola storia di ordinaria burocrazia. Ma è emblematica del clima di rincari, e forse anche di speculazioni, che avvolge questo periodo. L'Ulss 3 Serenissima si è trovata a perdere sei mesi, nonché a spendere il 30% in più, per cambiare un fornitore che improvvisamente ha quasi raddoppiato il prezzo della commessa.

Rincari e spese folli, il caso dell'Ulss veneziana



Si tratta di 40 carrelli a due ripiani destinati agli ospedali . Il 25 marzo è stato disposto l'affidamento a una ditta altoatesina, che si è aggiudicata l'appalto per 267 euro a pezzo , quindi in tutto 10.680 euro più Iva . Non erano passate nemmeno tre settimane, quando il 13 aprile l'impresa ha chiesto una rinegoziazione dei termini, «con l'obiettivo di calmierare la negativa incidenza dell'aumento generalizzato dei costi di produzione». Tre giorni dopo è stato inoltrato il nuovo preventivo, che ha stabilito un incremento del 70%: 457 euro a carrello . L'azienda sanitaria ha rigettato l'istanza, in quanto «da un lato non era supportata da documentazione dimostrativa degli aumenti subiti e dall'altro, modificava alcuni aspetti sostanziali dell'offerta», riassume il direttore generale Edgardo Contato nella delibera che ricostruisce la vicenda. A quel punto c'è stato uno scambio di corrispondenza fra le parti per chiarire l'eventuale revisione della fornitura. Ma la ditta, «oltre a non fornire tutta la documentazione richiesta a supporto dell'ulteriore nuova offerta» fissata in 347 euro, ha posto come condizione «l'acquisto entro il 30 giugno in unica soluzione di tutti i 40 carrelli», mentre «la procedura era stata espletata per l'affidamento di una fornitura triennale».



Commessa rifiutata