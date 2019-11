ACQUA ALTA - NON E' FINITA

VENEZIA - Rimborsi per i danneggiati dall' acqua alta : giovedì verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando per ottenere i rimborsi, 5mila euro per i privati e 20mila per le aziende, con procedura veloce e semplificata. Nell'arco di 30 giorni Venezia trasferirà al Governo il totale. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in questospiega come ottenere i rimborsi e i tempi previsti per ottenerli.