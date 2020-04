Coronavirus, turismo in crisi. Brugnaro presente il documento #rimbalzaitalia: ​«Non vogliamo assistenza, ma ricominciare e ripartire dal lavoro»

Il Comune di Venezia ha elaborato un documento chiamato #rimbalzaitalia , sottoscritto da 66 associazioni del settore, per illustrare al Governo le difficoltà della filiera turistica di una realtà come quella lagunare, ad alta vocazione turistica internazionale.

Il senso del documento, a cui ha contribuito l'ex viceministro Enrico Zanetti e il presidente nazionale dei commercialisti Massimo Miani, è stato illustrato dal sindaco Luigi Brugnaro con l'assessore comunale al Bilancio, Michele Zuin. «In questa prima fase - ha spiegato Brugnaro - ci concentriamo sulla protezione dei lavoratori della filiera, chiedendo di fornirci strumenti per ripartire e per mettere in condizione Venezia di raccontare nel mondo come una città possa ripartire in sicurezza. Non vogliamo assistenza, ma ricominciare e ripartire dal lavoro . Diamo quindi indicazioni al Governo, che sembra non aver ancora capito cosa sia la filiera turistica». Brugnaro si è rivolto, come interlocutore principale, al ministro dell'Economia Gualtieri, per tradurre le indicazioni e le richieste - liquidità, aiuti alla ricapitalizzazione, differimento dei versamenti fiscali - in fatti con tempistiche più brevi possibili.

«Alcune proposte - ha detto Zanetti - chiedono impieghi parzialmente diversi delle risorse disponibili, altri un'aggiunta di risorse disponibili per ottenere migliori risultati». «Le misure fiscali - ha aggiunto Miani - sono al momento assolutamente insufficienti: bisogna prevedere una sospensione fiscale molto più lunga, almeno fino al 2021».

