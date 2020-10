CAVALLINO TREPORTI - Da Padova a Cavallino-Treporti: per la precisione direttamente sulla spiaggia di Ca' Savio. Non per trascorrere una giornata in riva al mare, ma per abbandonare un vecchio frigorifero all'altezza dell'accesso al mare di via Retrone.



Protagonista della singolare vicenda è un cittadino di 44 anni, residente a Padova, di origini marocchine: mercoledì scorso è stato fermato e sanzionato dagli agenti della Polizia locale per abbandono di rifiuti speciali.

A segnalare l'accaduto sono stati alcuni residenti, i quali hanno notato un uomo, a bordo di un'auto di colore grigia, allontanarsi dopo aver abbandonato un vecchio frigorifero e hanno annotato il numero di targa e il modello della vettura, per poi counicari appa Polizia locale. Gli agenti hanno avviato le indagini, risalendo al proprietario del mezzo. Con una curiosità: esaminando le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno accertato che l'uomo negli ultimi giorni era transitato più volte a Cavallino-Treporti. E sempre alla stessa ora. Per questo è bastato attenderlo al ponte sul Sile al suo solito orario di passaggio per bloccarlo e identificarlo: la sanzione verrà stabilita dalla Prefettura. Può variare da 300 a 3mila euro. Non è stato chiarito il motivo del suo continuo passaggio nel litorale.



DISCARICHE AGLI ALBERONI

Anche al Lido, e in particolare nella zona degli Alberoni, le discariche abusive di materiale ingombrante, sembrano spuntare fuori come funghi. Ce ne sono almeno quattro che hanno portato gli abitanti ad effettuare numerose segnalazioni sul portale Iris, nel sito internet del Comune di Venezia. In una discarica è stata notata anche la presenza di materiale altamente nocivo, presumibilmente eternit: la polizia locale che ha già effettuato un sopralluogo.



«Non è giusto che questa zona del Lido venga trasformata e ridotta in discarica protesta Daniela Giadresco, che si fa portavoce dei cittadini della zona Una di queste discariche incontrollate è stata più volte bonificata dagli addetti di Veritas, ma dopo pochi giorni rifiuti erano stati nuovamente abbandonati. È tempo di dare un taglio ai comportamenti scorretti». Nei pressi del civico 99 di via della Droma vengono spesso abbandonati oggetti ingombranti e la zona è stata trasformata in una latrina a cielo aperto.



Giuseppe Babbo

Lorenzo Mayer

