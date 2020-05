Rifiuti, la Cassazione: «Sì al conteggio dell'Iva in bolletta»

VENEZIA - Le Sezioni riunite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la Tariffa di igiene ambientale (Tia) è assoggetta all'Iva, che pertanto deve essere correttamente conteggiata in ogni bolletta. La sentenza è relativa a una causa avviata da un utente di Veritas, la società multiutility di Venezia per un contenzioso sull'Iva, ed è stata resa nota da Etra, la multiutility per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti in buona parte delle province di Padova e Vicenza.

«Nel corso degli ultimi mesi - spiega Andrea Levorato, presidente di Etra - ci sono stati molti contenziosi presentati ai giudici territoriali in merito all'Iva sulle bollette che Etra, come già ribadito, ha dovuto porre in bolletta anche su obbligo e richiesta dell'Agenzia delle Entrate. I giudici si sono di volta in volta appellati a principi corretti, ma opposti, per accogliere o respingere le istanze, proprio perché mancava un indirizzo preciso. Ora - conclude - l'indirizzo preciso è arrivato, è importante in questa fase riconoscere la correttezza della ricostruzione fatta dalla Suprema Corte ed evitare di avviare nuove cause contro la società».

