CONCORDIA SAGITTARIA - L’abitudine di gettare i rifiuti in mezzo ai campi è costata cara da una donna di Concordia Sagittaria. Gli ispettori ambientali di Asvo, l’azienda dei servizi del Veneto orientale che si occupa del riciclo e della raccolta dei rifiuti, sono infatti riusciti ad identificare la responsabile. Per la donna, residente a Concordia, è arrivata una maxi-sanzione da 300 euro.

Tutto è iniziato ancora un paio di settimane fa quando l’assessore alle Politiche ambientali di Concordia, Simone Ferron, ha segnalato all’Asvo la presenza di rifiuti in un fossato di via Aquileia. Subito dall’azienda presieduta da Luca Michelutto sono partiti per raccogliere alcune borse di immondizie che contenevano vasi od oggetti di plastica. Tutto sembrava finire lì e, invece, dopo qualche giorno il deposito di rifiuti è ripreso continuando per circa una settimana. A mettere fine all’abbandono dei sacchi hanno pensato gli ispettori ambientali di Asvo che hanno trovato tra le borse abbandonate anche degli scontrini. «Se per la donna sembravano semplici pezzi di carta da gettare, sono stati fondamentali per le indagini - spiega l’assessore Ferron - perchè gli ispettori non si sono dati per vinti e sono risaliti all’attività che aveva emesso gli scontrini e, quindi, alla donna che aveva abbandonato i rifiuti». Una volta scoperta, quest’ultima ha cercato di difendersi, dando la colpa alla sua ex inquilina. Ciononostante è stata ritenuta responsabile dell’abbandono e pertanto le è stata comminata la sanzione di 300 euro.

Attualmente gli ispettori ambientali stanno lavorando su vari abbandoni riscontrati nel territorio. Grazie al loro costante lavoro e alle segnalazioni dei cittadini, tutti i casi di abbandono vengono sottoposti ad accurate indagini a cui fanno seguito i verbali di contravvenzione. «Abbiamo una elevatissima percentuale di casi risolti - ammette Ferron -. É inutile abbandonare i rifiuti che possono essere smaltiti tranquillamente nell’ecocentro, anche perché è aperto ben tre giorni a settimana».

