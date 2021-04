VENEZIA - Pena confermata, a parte l'esclusione di un'aggravante, al quarantunenne marocchino che la notte dell'8 gennaio 2019 aveva ridotto il compagno di cella in fin di vita, colpendolo ripetutamente con uno sgabello. Ieri pomeriggio la Seconda sezione della Corte d'Appello ha portato da 10 a 9 anni la condanna per M.B. oltre al pagamento (confermato) di una provvisionale di 200 mila euro che verosimilmente non potrà mai essere pagata.

