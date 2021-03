Travolto da due auto mentre fa le consegne, grave un rider di 19 anni

SCORZE’ (Venezia) - Grave incidente stradale sabato sera verso le 19,30 in via Padova non lontano dal centro di Scorzè. Un rider di 19 anni M. F. residente a Scorzè mentre stava eseguendo le prime consegne della serata è stato dapprima urtato da una vettura che procedeva sulla stessa corsia in direzione Noale e successivamente investito da una seconda vettura proveniente dalla corsia di marcia opposta in direzione Scorzè centro. Il giovane, che il prossimo 28 aprile compie il suo 20esimo compleanno, stava effettuando un servizio a domicilio per conto di una pizzeria d’asporto ed era in sella a un ciclomotore Moto Martini. Dai primi rilievi eseguiti per accertare la dinamica dell’incidente pare che il conducente del ciclomotore sia stato tamponato dall’ autovettura Fiat Tipo con al volante R. S. di 44 anni di Scorzè che incedeva nello stesso senso di marcia. A seguito dell’urto tra i due mezzi il motorino è stato sospinto nella corsia di marcia opposta sulla quale stava sopraggiungendo una Fiat 500 con alla guida una donna B. M. di 58 anni residente a Martellago e proveniente da Noale. La donna pare abbia fatto di tutto per evitare l’impatto contro il ciclomotore. Tuttavia l’urto è stato violento e il conducente delle due ruote è stato sbalzato a terra con grande spavento anche per le persone che per prime hanno soccorso il giovane disteso sull’asfalto. Il motocilista è stato subito ricoverato in prognosi riservata all’ Ospedale dell’Angelo di Mestre per i gravi politraumi e le contusioni riportate. Sul posto a rilevare le dinamica dell’incidente una pattuglia dei carabinieri di Scorzè che hanno posto sotto sequestro i mezzi coinvolti nel sinistro e hanno regolato il traffico per circa tre ore.

