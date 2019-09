Meningite, diciannovenne grave in ospedale: sembrava influenza

di Alvise Sperandio

MESTRE - Da tre giorni in Rianimazione, in condizioni molto serie, per meningite. Un diciannovenne è ricoverato nel reparto dell’ospedale dell’Angelo con i medici delle Malattie infettive che lo stanno monitorando ora dopo ora, auspicando che la terapia antibiotica alla quale è stato subito sottoposto dia i miglioramenti che si attendono. Ci vorrà qualche giorno per capire se il peggio possa essere scongiurato perché, come sempre in queste situazioni, più tempo passa sotto adeguata terapia e più crescono le speranze di un esito favorevole.