Riconoscimento facciale al Vanilla. Il locale si tutela dopo l'aggressione

di Giuseppe Babbo

JESOLO Riconoscimento facciale per tutti gli ospiti che entreranno al Vanilla Club. Divertimento notturno, nasce la “sicurezza 4.0”. Il Vanilla Club, la discoteca di Jesolo da sempre considerata la “fabbrica del divertimento”, in grado altresì di garantire un servizio ad un alto livello di professionalità, per i turisti e dunque per la città, ora diventa anche la “fucina” di un nuovo sistema di sicurezza, un tema caldo che ha visto il locale particolarmente coinvolto lo scorso anno.