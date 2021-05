Docente di Ca' Foscari posta il libro della Meloni a testa in giù. Fdi insorge e chiede al rettore di allontanarlo

VENEZIA - Fratelli d'Italia denuncia il fatto che il volume della presidente del partito Giorgia Meloni sia stato esposto in una libreria capovolto, con l'immagine della leader a testa in giù, un chiaro riferimento a piazzale Loreto. La foto è stata poi postata da Simon Levis Sullivan, docente della Ca' Foscari.

«Simon Levis Sullam, ricercatore di Storia all'Università Ca Foscari di Venezia, ha postato la foto di una libreria dove il libro di Giorgia Meloni è posizionato 'a testa in giù' con accanto il commento 'Nelle librerie Feltrinelli può capitare'. Un altro 'accademico dell'indecenzà che si aggiunge alle volgarità indegne e gratuite contro Giorgia. Donna e madre». Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera. «Un'offesa -aggiunge- che peraltro sporca il ruolo e l'immagine di chi fa formazione, insegna alle nuove generazioni. Una vergogna, che andrebbe ripagata con un provvedimento sanzionatorio nei confronti di Sullam».

«Ancora una volta dobbiamo constatare un becero attacco di natura personale nei confronti di Giorgia Meloni. Leggere dei post come quelli di Simon Levis Sullam, ricercatore di Storia all'Università Cà Foscari di Venezia che ha commentato su facebook la foto di una libreria dove il libro di Giorgia Meloni è posizionato 'a testa in giù', giustificandone l'inqualificabile gesto, è un incitamento all'odio inaccettabile. Purtroppo, ancora una volta dobbiamo constatare che non avendo temi da contrapporre all'azione politica messa in campo da Giorgia Meloni, si tenti la strada dell'offesa e dell'attacco personale nei confronti dell'avversario la cui unica colpa è quella di essere una leader di successo che sta ottenendo importanti riconoscimenti in termini di consenso e adesione alla sua azione politica». Lo dichiara Giovanna Petrenga, senatrice di Fdi. «Ma la cosa più grave - aggiunge - è che, ancora una volta, tale incomprensibile attacco viene da chi dovrebbe essere deputato alla formazione delle future generazioni. Confido in un tempestivo intervento non solo del rettore dell'università Cà Foscari di Venezia ma anche del ministro delle Ricerca per l'allontanamento di questo ricercatore che certamente non può incarnare l'esempio di un uomo di cultura libero e democratico».