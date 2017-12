Concerto di Capodanno, quell'evento alla Fenice che "disturba" il maestro Muti

di Paolo Navarro Dina

VENEZIA - La domanda più insidiosa, quella per intendersi che avrebbe acceso le polveri della polemica, il sovrintendente della Fenice,l'ha parata come un abile portiere. A tirare il rigore ci aveva pensato il maestroche ha definito autarchico il Concerto di Capodanno allestito alsottolineando neanche tanto velatamente il ruolo della Rai (che trasmetterà in diretta il 1. gennaio da Venezia).Muti dirigerà invece da Vienna lo storico. Insomma, magari questioni di concorrenza...«Si poteva tornare all'antico? - si è chiesto il Maestro napoletano - Bisogna chiederlo alla Rai. Di certo Vienna è unica...». E alla battuta del direttore d'orchestra ha replicato con stile il sovrintendente veneziano: «Il maestro Muti è il benvenuto e quando vorrà potrà dirigere il Concerto di Capodanno qui da noi. Nessuna polemica. Lo aspettiamo».