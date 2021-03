La relazione, le foto hard su Whatsapp e poi il ricatto: coppia veneziana estorce 14mila euro a una donna di Milano

SPINEA (VENEZIA) - I carabinieri di Spinea (Venezia) hanno eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di una coppia, un uomo di 38 anni e una donna di 32, condannati per estorsione nei confronti di una donna di Milano, cui erano stati sottratti 14 mila euro sotto la minaccia di pubblicare fotografie compromettenti su internet.

L'indagine era stata avviata dalla magistratura milanese dopo la denuncia della vittima, avvicinata via social nel dicembre 2017 dall'uomo, che aveva iniziato con lei un rapporto affettuoso, proseguito poi via Whatsapp. La donna era stata quindi indotta a inviare fotografie dal contenuto sempre più esplicito. Dopo qualche settimana però iniziarono le minacce di pubblicare le immagini in rete, con la richiesta di denaro con ricariche e bonifici su Postepay, fino alla somma di 14 mila euro.

La donna si è quindi rivolta ai Carabinieri di Milano, che hanno individuato la coppia che aveva avanzato le richieste. Durante una perquisizione nella loro abitazione sono state rinvenute le immagini, salvate su un supporto Usb. È quindi scattato l'arresto per estorsione aggravata e continuata. I due sono stati condotti in carcere a Venezia per scontare una pena di cinque anni per l'uomo e sei anni e mezzo per la donna.

