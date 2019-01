Perde il controllo dell'auto: il veicolo si ribalta. Ferita una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO - Tremendo incidente oggi, 3 gennaio, a Mirano, in via Scaltenigo intorno alle 16.20: un’auto è finita rovesciata lungo la strada, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita. I pompieri accorsi con i volontari di Mirano e il personale della sede di Mestre anche con l’autogru, hanno estratto la donna, che è stata presa in cura dai sanitari del 118. Le operazioni di soccorso del personale dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezzo con il recupero del mezzo incidentato da parte del soccorso stradale.