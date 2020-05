Riaperture, come è andata ieri nelle nostre città. 18 maggio, il giorno della ripresa

Riaperture, cosa è successo il 18 maggio

Il 18 maggio 2020 ce lo ricorderemo - o almeno lo speriamo, facendo tutto il possibile per rispettare le regole ed evitare un ritorno del contagio da coronavirus - come il giorno in cui siamo tornati liberi, liberi di uscire, di andare al bar a prendere un caffè, di passeggiare senza doverci giustificare. Limiti e regole ce ne sono ancora, e sono molti, ma da ieri la normalità sembra sempre più vicina. E cosa è successo nelle nostre città?

Venezia, nella storica osteria

«Vuole prenotare? Mi faccia controllare l'agend... Scherzo! È vuota». Sfoderano un'ironia mesta, alla cantina Ae do spade, quando li chiamo per fissare un tavolo per l'indomani a pranzo. E ieri il quadro che ci si presenta, a me e al collega fotografo, è da ristorazione triste: solo metà dei tavoli apparecchiati, tutti vuoti, gel e volantini con le norme anti Covid 19 ovunque, camerieri imbavagliati dalle mascherine, in un silenzio surreale per questo piccolo locale di Rialto, che di solito era tutto un vociare. Ma bastano poche decine di minuti perché, poco alla volta, il locale si animi. Per prima entra una coppietta arrivata da Padova per rivedere Venezia «senza turisti. Spettacolare!»... ( Leggi tutto

Treviso, brioche e spritz

Caffè, brioche, spritz e tramezzino. Tutti decisi a vincere la paura. Ma all’esterno. Ed ecco che tavolini, sedute, sedie invadono le piazze trevigiane. Grazie alla misura approvata dal Comune che prevede nuove isole pedonali per spazio a clienti e avventori. Nuovi plateatici a borgo Cavour e in Riviera Comisso, in piazza Università la Trattoria Caprese colonizza gli spazi («Ma abbiamo mandato due mail al Comune per informarli» precisa il titolare), Muscoli‘s si allunga lungo tutta via Pescheria, Le Beccherie e la Cantinetta Venegazzu si spartiscono l‘area di piazza Ancilotto, l‘Aquasalsa sistema l‘affaccio sull‘Isola (incurante del nuovo cantiere appena partito), il Critch Corner crea una lunga L fino all‘angolo di Ca’ dei Ricchi e il Botegon raddoppia botti e coperti con il giusto distanziamento... ( Leggi tutto

Padova, niente menù e neppure olio

Belluno, locali pieni e tanto shopping

Rovigo, il profumo del caffè in strada

Pordenone, i riti quotidiani

Gorizia, il sindaco bacchetta i cittadini

Finalmente seduti tutti assieme attorno al tavolo del ristorante. Ma con la mascherina, mentre il cameriere serve i piatti, quasi trattenendo il respiro, con i guanti. Non quelli bianchi che il personale di sala dei ristoranti eleganti usa per non lasciare ditate sui piatti, ma quelli di nitrile, azzurri. E' il pranzo al ristorante ai tempi del coronavirus. O meglio, della Fase due, partita ieri. Dove il contagio da Covid fa ancora paura, ma c'è anche la grande voglia di tornare alla normalità. O quasi, vedendo ieri le prime tavolate di clienti temerari e con la voglia di sperimentare un pranzo fuori dopo oltre due mesi di lockdown: timidi sorrisi dietro quella mascherina che quasi in imbarazzo i commensali abbassano sul mento per poter mangiare... ( Leggi tutto Belluno è ripartita ingranando la giusta marcia. Terrazze dei locali piene, gente a zonzo con gelati e borse dello shopping, persone sedute sulle panchine della piazza e ai giardini. C'era voglia di aperitivi e di normalità ieri nel capoluogo. Parrucchieri ed estetiste hanno le agende piene per i prossimi quindici giorni e anche nei negozi di abbigliamento c'è stato un bel da fare. Il via vai non è più quello del pre Covid, chiaro, perché le norme anti contagio impongono oggi di rallentare, di allungare tempi e distanze, ma essere ripartiti e continuare a poter alzare le serrande è già, per molti, una bella vittoria ottenuta dopo tre mesi di angoscia e conti in rosso.Il profumo del caffè e delle brioche appena sfornate è tornato a invadere le piazze e le vie del centro. La ripartenza della città, ieri mattina, è iniziata intorno alle 6 con l’apertura al pubblico di bar e pasticcerie. Gli esercenti, muniti di mascherina, guanti e gel igienizzanti hanno rialzato le saracinesche dei loro locali tirati a lucido... ( Leggi tutto L’inizio della “fase 2” ha il sapore del primo caffè al tavolo, dopo più di due mesi. In molti, ieri, hanno voluto ritrovare un rito quotidiano, sia pure fra tante differenze rispetto a una normalità che sembra ormai lontanissima: i tavolini distanziati e il personale che invita a occuparli in modo alternato; le cameriere che si fermano un metro più in là; gli ordini resi difficilmente comprensibili dalle mascherine, scostate solamente per i pochi istanti del caffè; i vassoi che, fra una tazzina e l’altra, portano i prodotti per la pulizia degli arredi. I timori non mancano, l’emergenza non è passata e il virus non è sconfitto, ma quella di ieri è stata la giornata dell’ottimismo...( Leggi tutto «Non permetteremo a pochi irresponsabili di rovinare la gioia di una città che vuole tornare alla vita». Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, non ci sta a far passare innoservato chi passeggia senza la mascherina in tempo di coronavirus. «Ieri, per tutto il giorno, Gorizia è stata attraversata da un bellissimo via vai di gente responsabile e consapevole della necessità di rispettare le regole per evitare il ritorno nell'incubo - spiega Ziberna - Pochi i trasgressori, più che altro per distrazione, anche se non si possono accettare giustificazioni». Poi, verso sera, ecco che, in alcuni punti, così come è accaduto nelle altre città d'Italia, tutte le regole sono saltate e hanno cominciato a fioccare segnalazioni di assembramenti incredibili... ( Leggi tutto