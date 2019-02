Brutale agguato a Rialto: fidanzati picchiati e rapinati da tre sconosciuti

di Monica Andolfatto

VENEZIA - La loro breve vacanza in laguna si conclude oggi, giorno in cui lasceranno l'hotel prenotato in Riva degli Schiavoni. Lei, 27 anni, con qualche livido anche sul volto e lo choc dell'aggressione subita. Lui, che di anni ne ha 48, con un referto medico dell'ospedale San Giovanni e Paolo dove gli è stata diagnosticata la frattura della spalla con un prognosi per la guarigione di 40 giorni. Non potranno certo dire di andarsene con un bel ricordo della città, questiche nella notte fra mercoledì e giovedì, attorno alle tre, sono stati vittime di unaTutto si è svolto in pochissimi minuti. L', quando stavano rientrando in albergo. La serata l'avevano conclusa in un bar di Ruga Vecchia, decidendo poi di fare una bella passeggiata avviandosi appunto verso San Marco. Ed è proprio mentre stavano scendendo i gradini del ponte che sono stati sorpresi alle spalle da tre sconosciuti che li hanno scaraventati a terra, strappando la borsa a lei e cercando di prendere il portafoglio a lui,