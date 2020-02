Dalla dilagante e orgogliosa euforia dei cuori orogranata, alla sportività dei tifosi di un po' tutte le squadre avversarie, nel togliersi il cappello innanzi alla super Reyer. Sui social la febbre da... "coccarda tricolore" (simbolo della Coppa Italia vinta domenica a Pesaro) schizza alle stelle, ma oltre ad esultare in molti sperano che il quarto trionfo dell'era-Umana diventi benzina sul fuoco per tornare a parlare di un casa più degna, rispetto al Taliercio, dei successi firmati da un osannato Walter De Raffaele. «Adesso è tempo di pensare ad un nuovo palasport rilancia Aldo sulla pagina Facebook ufficiale della Reyer Brugnaro pensaci tu» anche se c'è chi come Luca, con comprensibile scaramanzia, suggerisce e ironizza «Restiamo al Taliercio che porta bene ed è sempre pien, in più adesso abbiamo anche il climatizzatore».



Il dibattito si fa piuttosto serrato anche sui profili personali dei tifosi, dove presto la questione inizia a ruotare intorno alla telenovela a chi spetta la bonifica dei Pili?, dove il patron lagunare e primo cittadino Luigi Brugnaro ha chiarito a più riprese di voler costruire il nuovo palasport. C'è pure chi ritiene preferibile puntare sul quadrante di Tessera in zona nuovo stadio, ma sulla necessità di un'accelerata le voci degli sportivi cittadini sono unanini. Tra gli ex critici lo scusa Walter non è mai stato tanto in voga come nelle ultime ore: «Ti ho criticato assieme ai tuoi giocatori per diverse partite buttate al vento. In queste finali mi hai smentito alla grande facendo tre capolavori» il mea culpa di Duilio, in festa come Ennio «Complimenti per questa inaspettata ma meritata vittoria! Battere in sequenza Bologna, Milano e Brindici è tanta roba e ci avete regalato una gioia immensa, forza Reyer!». Pubbliche ammende che con spirito da derby graffiano anche le altre squadre cittadine: «Quelli che volevano mandare via De Raffaele vadano a vedere il Basket Mestre» il consiglio di Fabio, mentre Massimo si rammarica «Grandi, finalmente una gioia dopo le tristezze del calcio», mentre Sergio rilancia la sfida «Dopo Pesaro faremo un'altra festa al Taliercio domenica 8 marzo, fatalità proprio contro Brindisi». E a proposito del club pugliese da segnalare il fair play nei confronti dell'Umana «Congratulazioni Reyer Venezia, grande sfida, grandi difficoltà e grande rispetto» seguito dall'hashtag i love this game, condiviso e ricambiato dagli orogranata «Complimenti a voi Happy Casa Brindisi, questa è l'essenza dello sport! Sono state delle bellissime finali, uno spot per tutto il movimento. In bocca al lupo per il resto della stagione». Da Melania una stoppata ai tifosi di casa «Un grazie anche al pubblico di Pesaro per aver tifato prima Milano e poi Brindisi, ci avete portato bene», Gianluca invece alza l'asticella «La stagione non è ancora finita. Anzi. Noi tifosi siamo parte integrante e fondamentale per la nostra squadra, diamoci una mossa che ne vedremo delle belle!». (m.del.)

Ultimo aggiornamento: 15:38

