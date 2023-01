Il derby veneto va alla Reyer che schianta Verona 80-57. Final 8 di Coppa Italia a un passo

MESTRE - Secondo derby veneto consecutivo in A1 di basket, dopo Treviso-Venezia di lunedì 2 al Palavillorba (100-93 per i padroni di casa), e riscatto casalingo della Reyer contro Verona.

Umana Reyer Venezia-Tezenis Verona 80-57

Parziali: 19-11; 37-28; 59-47.

Reyer Venezia: Tessitori 10, Spissu 11, Parks 14, Freeman 10, Bramos, De Nicolao 2, Granger 8, Chillo, Willis 11, Chapell, Vanin ne, Watt 14. All.re: W. De Raffaele.

Tezenis Verona: Cappelletti 12, Smith 6, Holman 4, Ferrari ne, Casarin 3, Bortolani 9, Candussi 1, Rosselli ne, Anderson 4, Udom, Sanders 4. All.re Ramagli.

Cronaca

E’ stata una tripla di Spissu ad aprire il derby a cui risponde subito Smith da sotto. Venezia si applica in difesa e in attacco colpisce da fuori per il 10-2 dopo 4’. Verona pian piano rientra a contatto sul 14-10 grazie all’ex Davide Casarin (19enne figlio del presidente della Reyer ed ex giocatore, Federico) e ad un concreto Smith. Reazione oroganata con una schiacciata di Parks per il +9 poi Candussi pernde il ferro e si chiude 19-11.

Parte forte la Reyer nel secondo periodo con l’energia di Tessitori e le giocate di Willi sul 25-12 dopo quasi 3’ del quarto. Quindi a referto anche Freeman per il massimo vantaggio orogranata sul 30-14. Verona fatica a trovare soluzioni grazie alla difesa efficace di coach De Raffaele, trovando canestri solo dalla lunetta per il 35-23 al 18'. Utimo possesso del primo tempo per Verona con Cappelletti che trova la tripla che chiude il primo tempo sul 37-28.

RIPRESA

Parte ancora forte Venezia, con Verona che paga la pessima serata ai liberi per il 42-30 dopo 2’30’’ di gioco. Spissu orchestra l’attacco orogranata per il nuovo massimo vantaggio con il canestro di Tessitori sul 52-25 al 26'45’’. Si accende Bortolani che con 7 punti di fila prova a riportare a contatto i suoi sul 56-42 entrando negli ultimi 2 minuti. Ultimo possesso per Verona che trova con Smith il tap-in che chiude il terzo quarto sul 59-47 ma negli ultimi 10' Venezia controlla senza mai far rientrare in partita gli scaligeri, si chiuse sull'80-57.