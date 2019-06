© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - L'Umanaè campione d'Italia 2018/19 di basket. Battendo al palasport Taliercio di Mestre il Banco di Sardegna Sassari 87-61 in Gara 7, gli orogranata si aggiudicano la serie di finale per 4-3. Per la Reyer è il quarto scudetto della storia: i primi due vinti negli anni Quaranta, l'ultimo due anni fa, quando Venezia (ripartita con una nuova società dalle serie minori dopo il fallimento del 1996) si impose in Gara 6 di finale sul campo di Trento.A bissare il tricolore sono rimasti coach Walter De Raffaele e, tra i giocatori, il capitano Marquez Haynes, il vicecapitano Michael Bramos, Stefano Tonut e Julyan Stone, tornato in Laguna la scorsa estate.