SAN DONA' - Il Liceo Galilei di San Donà di Piave vince la sesta tappa della «Volksbank Reyer School Cup» e stacca il pass diretto per la seconda fase «Reyer Madness», decisivo il derby cittadino contro l'istituto Montale.

Arriva a metà percorso la regular season della competizione targata Umana Reyer che, ieri mattina, 14 febbraio, ha fatto tappa al PalaCornaro per la «Agostini Group» della Conference Oro che ha visto sfidarsi i padroni di casa jesolani del Cornaro e i sandonatesi Galilei, Montale e Scarpa-Mattei. A spuntarla centrando la seconda fase sono stati i ragazzi del Galilei con un percorso netto, culminato nel successo sui cugini del Montale che hanno però comunque guadagnato il diritto di accedere al turno preliminare playoff.

Niente da fare invece per Cornaro e Scarpa-Mattei.

SFIDE

A inaugurare la tappa è la vittoria al fotofinish del Montale sui padroni di casa per 29-27 (primo tempo 18-11), seguita dal successo ben più solido del Galilei che si impone 42-16 sullo Scarpa-Mattei dopo una prima frazione da 23-7. Seconda tornata di gare ed entrambe le vincitrici si ripetono senza patemi: il Montale supera 33-19 (16-14 dopo 10') lo Scarpa-Mattei, il Galilei 43-23 (23-16) il Cornaro. Con le posizioni di classifica già definite, restano da stabilire le gerarchie delle prime due posizioni e il punto della bandiera. La vittoria dell'onore la conquistano i padroni di casa del Cornaro battendo 28-23 lo Scarpa-Mattei (primo tempo in perfetto equilibrio 17-17), occhi puntati quindi sul derby sandonatese.

Il Galilei difende subito forte e riparte in contropiede sfruttando il talento offensivo di Bragato e Scocco per scappare subito 13-3. Il break continua fino al 20-6 e, alla prima sirena, la partita di fatto è già incanalata sul 24-13. Nella seconda parte il Galilei allunga ulteriormente grazie al solito Scosso (37-22) e alla fine trionfa per 43-27.

Il «Volksbank Three Point contest» se l'è aggiudicato Valerio Bressan del Montale che va direttamente alla finalissima del 15 aprile in occasione della Final Four al Taliercio. Il miglior marcatore è risultato Giovanni Scocco del Galilei con 33 punti. Il premio per la miglior tifoseria è stato vinto dai padroni di casa del Cornaro.

Classifica tappa «Agostini Group Jesolo»: Galilei 6; Montale 4; Cornaro 2; Scarpa-Mattei 0. Prossimo appuntamento venerdì 17 febbraio ad Abano Terme con Alberti e Belzoni di Abano, Gymnasium Patavinum di Padova, Einstein di Piove di Sacco. Roster vincitore del Galilei: Simone Boem, Federico Bosser, Vittorio Bragato, Riccardo De Cecco, Alessandro De Stefani, Giovanni Favarato, Dario Forlin, Daniele Forte, Carlo Granzotto, Edpardo Marson, Matteo Moretto, Tommaso Narder, Gabriele Pantarrotas, Alessandro Pantarrotas, Giovanni Scocco. Coach Elisa Vinci. Dirigente scolastico Valter Rosato. Responsabile comunicazione: Francesco Midena. Responsabile tifo: Iris Selmani.