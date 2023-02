La «Volksbank Reyer School Cup» si sposta nel bellunese, appuntamento questa mattina con la tappa «Cosmo Gruppo» di Falcade. Si alza il sipario sul terzo appuntamento della manifestazione cestistica che vede protagonisti gli studenti di 48 istituti superiori del Veneto provenienti dalle province di Venezia, Padova, Treviso e Belluno.

Oggi, nella prima tappa della Conference Granata, a contendersi il pass che manda direttamente alla seconda fase «Reyer Madness» (la seconda classificata di tappa passa da un turno preliminare di playoff) saranno Istituto Calvi e Liceo Leonardo Da Vinci di Belluno, Liceo Dal Piaz e Istituto Negrelli-Forcellini di Feltre.

Al turno successivo, vincendo i rispettivi raggruppamenti di Mestre e Mogliano, si sono già qualificate la scorsa settimana l'Istituto Parini e il Liceo Berto (le seconde sono invece risultate Stefanini di Mestre e Alberti di San Donà di Piave). Dalla Reyer Madness usciranno poi le quattro regine che si contenderanno il trofeo nella Final Four del Taliercio in programma il 15 aprile.

PRIMA VOLTA

Sarà la prima volta che la Reyer School Cup farà tappa a Falcade sede del ritiro estivo delle due prime squadre orogranata e a inaugurare la tappa del PalaFalcade sarà il derby feltrino Dal Piaz-Negrelli (palla a due ore 8.30).

Il Da Vinci e il Negrelli-Forcellini sono al debutto assoluto nella manifestazione mentre Dal Piaz e Calvi sono entrambe alla quarta partecipazione consecutiva. A Falcade si svolgerà anche la terza prova del «Volksbank three point contest» per eleggere il miglior cecchino di tappa che andrà a far compagnia a Pietro Iannuzzi (Parini) e Riccardo Cerchier (Volterra), già qualificati per la finalissima del 15 aprile in concomitanza con la Final Four.

E poi ci sono tutti gli eventi collaterali del torneo, dal premio per la miglior tifoseria di tappa a quello per il miglior marcatore, dalla miglior giocata e dell'Mvp a quello per la comunicazione.

COLLABORAZIONE

Continua infatti la collaborazione fra Reyer School Cup e Il Gazzettino: il nostro giornale, media partner dell'evento ideato e organizzato dall'Umana Reyer fin dalla prima edizione sperimentale partita nel 2014, analizzerà gli elaborati giornalistici prodotti dagli uffici comunicazione delle singole scuole e il migliore verrà pubblicato nell'edizione cartacea del quotidiano.

Intanto il sondaggio per eleggere gli Mvp delle precedenti tappe ha incoronato Andrea Sartori del Parini e Giacomo Tronchin del Berto. Dopo la tappa di Falcade il torneo tornerà a Mestre dove, martedì 7 febbraio nel quarto raggruppamento «In's Mercato», si sfideranno il quattro volte campione Bruno-Franchetti, Pacinotti, Luzzati e Lazzari.