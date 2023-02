Reyer School Cup, il liceo Majorana-Corner domina la tappa, Levi-Ponti al secondo posto

VENEZIA - Il Liceo Majorana-Corner si aggiudica la quinta tappa della «Volksbank Reyer School Cup» e stacca direttamente il pass per la seconda fase «Reyer Madness». Un cammino senza particolari patemi quello dei miranesi che ieri mattina, nella tappa «In's Mercato Dolo» della Conference Oro, hanno sbaragliato la concorrenza di liceo Galilei, istituto Musatti di Dolo e istituto Levi-Ponti di Mirano. Questi ultimi però hanno conquistato comunque il secondo posto nel raggruppamento qualificandosi così al primo turno playoff.

Ad inaugurare la tappa è la netta vittoria 50-19 del Majorana-Corner sui padroni di casa del Musatti (primo tempo 24-8), seguita dal successo di misura del Levi-Ponti sul Galilei per 32-31 (16-14 dopo 10'). Nella seconda tornata di gare il Majorana-Corner si ripete d'autorità 45-25 (30-15 all'intervallo) sul Galilei mentre il Levi-Ponti concede il bis piegando 37-20 (parità 14-14 all'intervallo lungo) il Musatti. Gerarchie già definite, restano da assegnare solo il punto della bandiera ma soprattutto il primato di tappa. Il primo va al Galilei che batte 27-15 il Musatti. Riflettori puntati sul derby di Mirano, che diventa più facile del previsto per il Majorana-Corner: partenza lanciata dopo 5' (16-2) sulla verve realizzativa di Riccardo De Nat e il 29-5 del primo tempo indirizza già la vittoria. Nella seconda parte della partita normale amministrazione da parte del Majorana-Corner con ampie rotazioni e spazio ai ragazzi della panchina per il 40-14 finale che non ammette repliche. Il «Volksbank Three Point contest» se l'è aggiudicato Pietro Barizza del Levi-Ponti che va direttamente alla finalissima del 15 aprile in occasione della Final Four al Taliercio. Il miglior marcatore è risultato Riccardo De Nat del Majorana-Corner con 37 punti. Il premio per la miglior tifoseria è stato vinto dal Levi-Ponti. Classifica tappa «In's Mercato Dolo»: Majorana-Corner 6; Levi-Ponti 4; Galilei 2; Musatti 0. Prossimo appuntamento martedì 14 febbraio al PalaCornaro di Jesolo con Cornaro di Jesolo, Scarpa-Mattei, Galilei e Montale di San Donà. Roster vincitore del Majorana-Corner: Alessandro Bortolato, Marco Bortolato, Giacomo Buttignol, Francesco Casarin, Riccardo De Nat, Alberto Fiore, Pietro Geremia, Alessandro Manente, Gabriele Masiero, Marco Pasqualetto, Tommaso Pellizzon, Sebastiano Pellizzon, Andrea Simionato, Pietro Sorato, Federico Terrida, Matteo Vallongo.